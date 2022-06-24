Cisco згортає бізнес у рф і білорусі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Cisco згортає бізнес у рф і білорусі

Фондовий ринок
114
Cisco згортає бізнес у рф і білорусі
Cisco згортає бізнес у рф і білорусі
Американський виробник мережевого обладнання Cisco Systems Inc заявив, що згортатиме свій бізнес у рф і білорусі.
Про це пише Reuters.
Компанія припинила ділові операції у цих країнах, у тому числі продаж та обслуговування, у березні.
«Cisco згортає свій бізнес у росії та білорусі, оскільки темпи відходу західних компаній прискорюються», — пише агентство.
Читайте також
«З моменту нашого оголошення від 3 березня ми продовжуємо уважно стежити за війною в Україні. Зараз ми прийняли рішення почати впорядковане згортання нашого бізнесу в росії та білорусі. Ми зосереджені на тому, щоб до постраждалих співробітників у росії та білорусі ставилися з повагою та щоб вони отримали нашу підтримку під час цього переходу. Cisco продовжує використовувати всі свої ресурси, щоб допомогти нашим співробітникам, установам і жителям України, а також нашим клієнтам і партнерам у цей складний час», — йдеться у заяві компанії.
Місце для вашої реклами
Cisco Systems, Inc — транснаціональна корпорація, яка є найбільшим у світі виробником мережевого обладнання, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації та комутації, а також для потреб комерційного ринку IP-комунікацій і корпоративного ринку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.