Cisco згортає бізнес у рф і білорусі — Finance.ua

Cisco згортає бізнес у рф і білорусі 24.06.2022, 22:52 — Фондовий ринок

Cisco згортає бізнес у рф і білорусі

Американський виробник мережевого обладнання Cisco Systems Inc заявив, що згортатиме свій бізнес у рф і білорусі.

Про це пише Reuters.

Компанія припинила ділові операції у цих країнах, у тому числі продаж та обслуговування, у березні.

«Cisco згортає свій бізнес у росії та білорусі, оскільки темпи відходу західних компаній прискорюються», — пише агентство.

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«З моменту нашого оголошення від 3 березня ми продовжуємо уважно стежити за війною в Україні. Зараз ми прийняли рішення почати впорядковане згортання нашого бізнесу в росії та білорусі. Ми зосереджені на тому, щоб до постраждалих співробітників у росії та білорусі ставилися з повагою та щоб вони отримали нашу підтримку під час цього переходу. Cisco продовжує використовувати всі свої ресурси, щоб допомогти нашим співробітникам, установам і жителям України, а також нашим клієнтам і партнерам у цей складний час», — йдеться у заяві компанії.

Cisco Systems, Inc — транснаціональна корпорація, яка є найбільшим у світі виробником мережевого обладнання, призначеного для обслуговування мереж віддаленого доступу, сервісів безпеки, мереж зберігання даних, маршрутизації та комутації, а також для потреб комерційного ринку IP-комунікацій і корпоративного ринку.

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