Nike повністю піде з росії — Reuters — Finance.ua
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Nike повністю піде з росії — Reuters

Фондовий ринок
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Nike повністю піде з росії — Reuters
Nike повністю піде з росії — Reuters
Виробник спортивного одягу та взуття Nike вирішив повністю піти з російського ринку.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на корпоративний e-mail компанії.
Компанія ухвалила таке рішення через три місяці після припинення своєї діяльності в рф.
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У березні компанія зупинила оформлення замовлень із росії на сайті та у додатку, пояснивши, що не може гарантувати доставку товарів.
Раніше повідомлялося, що американський виробник спортивного одягу Nike не продовжив договір з найбільшим франчайзі в росії Inventive Retail Group.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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