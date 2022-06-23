Nike повністю піде з росії — Reuters — Finance.ua

Nike повністю піде з росії — Reuters
Виробник спортивного одягу та взуття Nike вирішив повністю піти з російського ринку.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на корпоративний e-mail компанії.
Компанія ухвалила таке рішення через три місяці після припинення своєї діяльності в рф.
У березні компанія зупинила оформлення замовлень із росії на сайті та у додатку, пояснивши, що не може гарантувати доставку товарів.
Раніше повідомлялося, що американський виробник спортивного одягу Nike не продовжив договір з найбільшим франчайзі в росії Inventive Retail Group.
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