Nike повністю піде з росії — Reuters — Finance.ua

Nike повністю піде з росії — Reuters Вчора 18:10 — Фондовий ринок

Nike повністю піде з росії — Reuters

Виробник спортивного одягу та взуття Nike вирішив повністю піти з російського ринку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на корпоративний e-mail компанії.

Компанія ухвалила таке рішення через три місяці після припинення своєї діяльності в рф.

Читайте також IKEA почала попереджати торгові центри рф про розірвання договорів оренди — ЗМІ

У березні компанія зупинила оформлення замовлень із росії на сайті та у додатку, пояснивши, що не може гарантувати доставку товарів.

Раніше повідомлялося, що американський виробник спортивного одягу Nike не продовжив договір з найбільшим франчайзі в росії Inventive Retail Group.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.