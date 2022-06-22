Меблевий гігант IKEA почав сповіщати орендодавців торгових центрів у рф, де розміщувалися магазини та студії бренду, про бажання достроково розірвати договори оренди.
Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на джерела ринку комерційної нерухомості.
За словами одного із співрозмовників газети, такі листи отримали «майже всі» ТЦ, де був присутній шведський бренд.
Обидва джерела зазначили, що розірвання договорів відбудеться в односторонньому порядку. Співрозмовники вважають, що це означатиме великі штрафи для IKEA.
За словами старшого директора ритейл-департаменту CORE.XP Марини Малахатько, значні штрафи в разі дострокового розірвання договорів оренди призначаються через підвищені ризики орендодавця, наприклад, через неможливість знайти нового орендаря.