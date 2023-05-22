Ціни зростають: скільки коштує зняти квартиру в Києві — Finance.ua

Ціни зростають: скільки коштує зняти квартиру в Києві
У Києві зросла вартість оренди житла. Так, за останній місяць ціни підскочили майже на 1 тис. грн — із середніх 11 154 грн до 12 000 грн.
Про це повідомляє M2bomber.
Середні ціни за кількістю кімнат:
- 1-кімн. — 9 000 грн;
- 2-кімн. — 11 738 грн;
- 3-кімн. — 14 999 грн.
Де знімати житло найдешевше і найдорожче
Найдешевше, за даними аналітиків, орендувати житло у Деснянському районі столиці - у середньому 8 200 грн. Далі йдуть:
- Солом’янський — 10 000 грн;
- Дніпровський — 10 500 грн;
- Подільський, Оболонський — 11 000 грн;
- Святошинський — 11 500 грн;
- Дарницький — 12 000 грн.
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Найвищі ціни зафіксовані у Печерському районі - 21 081 грн. А також у:
- Шевченківському — 15 500 грн;
- Голосіївському — 15 000 грн.
Довідка Finance.ua:
- статистика Держстату свідчить, що середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2023 року становила 6101 грн;
- за даними порталу dim.ria, у кінці квітня середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві становила 23 193 грн, у Львівській області — 17 201 грн, а на Закарпатті — 14 487 грн;
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