Ціни зростають: скільки коштує зняти квартиру в Києві — Finance.ua

Ціни зростають: скільки коштує зняти квартиру в Києві Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Ціни зростають: скільки коштує зняти квартиру в Києві

У Києві зросла вартість оренди житла. Так, за останній місяць ціни підскочили майже на 1 тис. грн — із середніх 11 154 грн до 12 000 грн.

Про це повідомляє M2bomber

Середні ціни за кількістю кімнат:

1-кімн. — 9 000 грн;



2-кімн. — 11 738 грн;



3-кімн. — 14 999 грн.

Де знімати житло найдешевше і найдорожче

Найдешевше, за даними аналітиків, орендувати житло у Деснянському районі столиці - у середньому 8 200 грн. Далі йдуть:

Солом’янський — 10 000 грн;

Дніпровський — 10 500 грн;

Подільський, Оболонський — 11 000 грн;

Святошинський — 11 500 грн;

Дарницький — 12 000 грн.

Найвищі ціни зафіксовані у Печерському районі - 21 081 грн. А також у:

Шевченківському — 15 500 грн;

Голосіївському — 15 000 грн.

Довідка Finance.ua:

статистика Держстату свідчить, що середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2023 року становила 6101 грн;

за даними порталу dim.ria, у кінці квітня середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві становила 23 193 грн, у Львівській області — 17 201 грн, а на Закарпатті — 14 487 грн;



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