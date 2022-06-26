Ціни зросли: за скільки можна купити літр бензину, дизеля та автогазу в Польщі — Finance.ua
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Ціни зросли: за скільки можна купити літр бензину, дизеля та автогазу в Польщі

Особисті фінанси
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Ціни зросли: за скільки можна купити літр бензину, дизеля та автогазу в Польщі
Ціни зросли: за скільки можна купити літр бензину, дизеля та автогазу в Польщі
Ціни на пальне на автозаправних станціях у Польщі трохи збільшились, якщо порівнювати з попереднім тижнем. Це відчувають українці та інші громадяни, які заправляють автомобілі бензином чи газом на АЗС.
Про це пише портал Факти ICTV.
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Станом на 26 червня, за літр бензину А-95 доведеться заплатити близько 7,85 — 7,96 злотих (орієнтовно 57,7 — 58,51 грн за літр).
Водночас бензин А-98 переважно коштує від 8,41 до 8,64 злотих (від 61,81 до 63,5 грн) за один літр.
У середньому потрібно виділити близько 8,55 польського злотого (за актуальним курсом близько 62,84 грн), щоб отримати літр цього виду палива.
Таблиця: Факти ICTV
Таблиця: Факти ICTV
У Польщі вартість дизельного палива (ON) становить 7,49 — 7,54 польського злотого (близько 55,05 — 55,42 грн) за літр. Ціни на автогаз (LPG) вдвічі менші. За один літр потрібно буде заплатити від 3,34 до 3,68 злотих (за курсом Нацбанку, орієнтовно від 24,55 до 27,05 грн) за один літр.
Ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз у Польщі коливаються, якщо порівнювати різні міста та автозаправні станції. Наприклад, в Ольштині ледь не найвищі ціни, а одні з найменших — у Щецині та Любліні.
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За матеріалами:
Факти
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