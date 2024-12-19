Ціни знову зросли: електроенергія та овочі б’ють рекорди — Держстат — Finance.ua
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Ціни знову зросли: електроенергія та овочі б’ють рекорди — Держстат

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Ціни знову зросли: електроенергія та овочі б’ють рекорди — Держстат
Ціни знову зросли: електроенергія та овочі б’ють рекорди — Держстат
Підсумки листопада 2024 року демонструють, що ціни на споживчі товари та послуги продовжили зростання, а найбільше за останні 12 місяців подорожчали електроенергія та овочі.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України, яка проаналізувала зростання цін на ключові товари та послуги за період з листопада 2023 року до листопада 2024-го.
Згідно з офіційною статистикою електроенергія зросла в ціні на 63,6%, а вартість овочів підскочила на 62,9%. Таке стрімке зростання пояснюють змінами тарифів і сезонними ціновими коливаннями на ринку продуктів харчування.
До ключових товарів, що також суттєво подорожчали за останні 12 місяців, належать:
  • масло — +30,7%;
  • фрукти — +24,7%;
  • продукти харчування загалом — +14,4%.
Зростання офіційного курсу долара на 15,07% з листопада 2023-го до листопада поточного року спричинило додатковий тиск на ціни, особливо в імпортозалежних секторах.
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Серед товарів також зазнало значного подорожчання пальне — збільшення цін на 10,3%, а серед послуг: медичні (амбулаторні) послуги — на 14,9%, освіта — на 11,9%. Найнижчі темпи зростання порівняно з основними споживчими категоріями та послугами — у сфері телекомунікаційних послуг — на 4,7%.
Ціни знову зросли: електроенергія та овочі б’ють рекорди — Держстат
Експерти наголошують, що основними чинниками цінового зростання залишаються зміни тарифів на енергоносії, коливання валютного курсу та загальна нестабільність економічної ситуації.
За матеріалами:
ТСН
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