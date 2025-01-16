Ціни на вживані авто в ЄС торік знижувалися, експерти прогнозують продовження цієї тенденції — Finance.ua

Ціни на вживані авто в ЄС торік знижувалися, експерти прогнозують продовження цієї тенденції Сьогодні 07:38 — Особисті фінанси

Ціни на вживані авто в ЄС торік знижувалися, експерти прогнозують продовження цієї тенденції

Ціни в ЄС на вживані автомобілі знизилися на 3,3% у 2024 р. зі значення індексу 142,0 у січні до 137,3 у грудні.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку з посиланням на AUTO1 Group.

Ціни на автомобілі з пробігом залишалися стабільними в грудні 2024 року: індекс незначно змінився зі 137,2 у листопаді до 137,3 у грудні (+0,07%). Порівняно з минулим роком ціни на вживані автомобілі впали на 6,5% з грудня 2023 року по грудень 2024 року.

Інфографіка: eauto.org.ua

Попри ці падіння, ціни на вживані автомобілі залишаються на 17,1% вищими, ніж до пандемії COVID, за результатами вимірювань у грудні 2019 року, коли індекс становив 117,3. Точкою відліку індексу цін групи AUTO1 є січень 2015 року з базовим значенням 100.

Інфографіка: eauto.org.ua

Європейські автодилери прогнозують подальше зниження цін

Згідно з результатами нещодавнього опитування AUTO1 серед європейських дилерів-партнерів меншість з них (11,0%) вважають, що поточні ціни дуже негативно впливають на їхній бізнес, тобто на 27 процентних пунктів менше у порівнянні з минулим роком.

30,7% дилерів сприймають поточний рівень цін як дуже позитивний для свого бізнесу порівнюючи з 7,6% рік тому, що на 23,1 процентного пункту більше.

Поліпшення позитивних настроїв очолює Франція, де більшість дилерів (39,0%) заявляють про позитивний вплив цін на вживані автомобілі, за нею йдуть Іспанія (35,0%) та Польща (34,5%).

Відповідно до результатів минулого року (54,4% респондентів), більшість (58,3%) дилерів в останньому опитуванні стверджують, що поточні рівні цін нейтральні для їхнього бізнесу та не впливають на нього.

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«Під час минулорічного опитування дилери вживаних автомобілів по всій Європі передбачили зниження цін на вживані автомобілі у 2024 році», — каже Моріц Люк, старший віцепрезидент із продажу та операцій AUTO1 Group.

Розмірковуючи про поточні позитивні настрої щодо рівня цін, він продовжує: «Ми очікували що нижчі ціни підвищать доступність, зрештою сприяючи більшій кількості транзакцій із вживаними автомобілями на ринку, про що повідомляють майже 90% наших європейських дилерів-партнерів Те, що поточний рівень цін або не впливає, або позитивно сприяє їхньому бізнесу, підкреслює важливість доступності на ринку вживаних автомобілів».

Інфографіка: eauto.org.ua

Понад третину (34,6%) учасників опитування вважають, що ціни на вживані автомобілі залишаться стабільними у 2025 році (порівняно з 25,9% роком раніше), а понад 21% дилерів вважають, що ціни зростуть цього року (порівняно з 13% минулого року). Майже половина європейських дилерів вживаних автомобілів (44,0%) очікують, що ціни на вживані автомобілі знизяться у 2025 році, що на 12,9 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

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