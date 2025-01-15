ТОП-5 брендів авто, з якими не поспішають розлучатись власники (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-5 брендів авто, з якими не поспішають розлучатись власники (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

ТОП-5 брендів авто, з якими не поспішають розлучатись власники (інфографіка)

Експерти iSeeCars проаналізували і дійшли висновку, що середня тривалість володіння новим автомобілем становить приблизно вісім років.

А утримання нового автомобіля понад 15 років свідчить про майже подвійну відданість таким моделям. Про це йдеться в дослідженні iSeeCars

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Які бренди

Toyota має найвищий відсоток володіння понад 15 роками на рівні бренду.

На другому місці Honda та Lexus, які посідають друге та третє місце, також мають принаймні одну модель у топ-10.

Після цього Mazda, Hyundai та Subaru мають вище за середній показники по галузі.

«Lexus — єдиний бренд преміум-класу в списку, і в списку присутні лише азіатські бренди, — сказав Брауер. — Як і в загальному списку найулюбленіших автомобілів, усі ці бренди представляють високу вартість і відносно низьку вартість, і навіть Lexus пропонує моделі, які мають нижчі за американські та європейські ціни на розкіш».

Найулюбленіші позашляховики

Toyota знову домінує, зайнявши шість із 10 найкращих позашляховиків для довгострокового володіння. Популярні моделі Honda CR-V і Pilot також потрапили до цього списку разом із Ford Escape Hybrid і Subaru Forester. Більшість із цих моделей також є одними з найбільш продаваних автомобілів у відповідних категоріях.

Найулюбленіші вантажівки

У той час як повнорозмірні американські бренди домінують на ринку вантажівок з точки зору продажів, азіатські бренди займають найвище місце в довгостроковому володінні. Toyota Tacoma і Tundra займають перше і друге місце, за ними йдуть Honda Ridgeline і Nissan Frontier.

Хоча доступно кілька додаткових середньорозмірних і повнорозмірних вантажівок, лише ці чотири моделі середнього розміру перевищують середній показник по галузі для тривалого володіння.

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