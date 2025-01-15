ТОП-5 брендів авто, з якими не поспішають розлучатись власники (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-5 брендів авто, з якими не поспішають розлучатись власники (інфографіка)

Технології&Авто
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ТОП-5 брендів авто, з якими не поспішають розлучатись власники (інфографіка)
ТОП-5 брендів авто, з якими не поспішають розлучатись власники (інфографіка)
Експерти iSeeCars проаналізували і дійшли висновку, що середня тривалість володіння новим автомобілем становить приблизно вісім років.
А утримання нового автомобіля понад 15 років свідчить про майже подвійну відданість таким моделям. Про це йдеться в дослідженні iSeeCars.
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Які бренди

Toyota має найвищий відсоток володіння понад 15 роками на рівні бренду.
На другому місці Honda та Lexus, які посідають друге та третє місце, також мають принаймні одну модель у топ-10.
Після цього Mazda, Hyundai та Subaru мають вище за середній показники по галузі.
ТОП-5 брендів авто, з якими не поспішають розлучатись власники (інфографіка)
«Lexus — єдиний бренд преміум-класу в списку, і в списку присутні лише азіатські бренди, — сказав Брауер. — Як і в загальному списку найулюбленіших автомобілів, усі ці бренди представляють високу вартість і відносно низьку вартість, і навіть Lexus пропонує моделі, які мають нижчі за американські та європейські ціни на розкіш».
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Найулюбленіші позашляховики

Toyota знову домінує, зайнявши шість із 10 найкращих позашляховиків для довгострокового володіння. Популярні моделі Honda CR-V і Pilot також потрапили до цього списку разом із Ford Escape Hybrid і Subaru Forester. Більшість із цих моделей також є одними з найбільш продаваних автомобілів у відповідних категоріях.
ТОП-5 брендів авто, з якими не поспішають розлучатись власники (інфографіка)

Найулюбленіші вантажівки

У той час як повнорозмірні американські бренди домінують на ринку вантажівок з точки зору продажів, азіатські бренди займають найвище місце в довгостроковому володінні. Toyota Tacoma і Tundra займають перше і друге місце, за ними йдуть Honda Ridgeline і Nissan Frontier.
ТОП-5 брендів авто, з якими не поспішають розлучатись власники (інфографіка)
Хоча доступно кілька додаткових середньорозмірних і повнорозмірних вантажівок, лише ці чотири моделі середнього розміру перевищують середній показник по галузі для тривалого володіння.

Автоцивілка (ОСЦПВ) швидко

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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