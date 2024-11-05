Ціни на ринку сільгоспземель в Україні зростають: ключові показники з огляду KSE — Finance.ua

Ціни на ринку сільгоспземель в Україні зростають: ключові показники з огляду KSE Сьогодні 21:04

Ціни на ринку сільгоспземель в Україні зростають: ключові показники з огляду KSE

У третьому кварталі 2024 року суттєво зросла середньозважена вартість гектара сільськогосподарських земель — до 45,4 тис. грн за гектар для всіх проданих земель та до 46,8 тис. грн за гектар для товарних земель. Це на 4,0% і на 4,2% відповідно більше від цін у 2-му кварталі цього року.

Про це йдеться у новому аналітичному огляді ринку земель від KSE Агроцентру та Програми USAID АГРО, підготовленому в межах спільного дослідницького проєкту «Земля незламності».

Якщо порівнювати середньозважені ціни вересня 2024 року до цін грудня 2023 року (останній місяць перед відкриттям ринку земель для юридичних осіб), за цей час вони зросли на 21,6% для всіх земель і на 18,6% для «товарних» ділянок, сягнувши 45,2 тис. грн/га для всіх проданих земель і 46,9 тис. грн/га для товарних земель.

Важливо відзначити, що у 3-му кварталі 2024 року темпи зростанні цін на землю вперше з початку повномасштабного вторгнення перевищили темпи девальвації національної валюти: якщо середньозважена ціна в грудні 2023 року становила 1001 дол. США за га, у вересні 2024 року вона сягнула 1095 дол. США за га, тобто була на 9,4% більшою у доларовому еквіваленті.

Таким чином, за девʼять місяців 2024 року капіталізація ринку сільгоспземель збільшилась на 332 млрд грн або на 3,9 млрд дол. США.

Угоди купівлі-продажу

Третій квартал 2024 року став рекордним за кількістю та площею угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель за весь період від початку повномасштабного вторгнення.

Усього у липні-вересні цього року було укладено 28,4 тис. угод щодо 62,7 тис. га земель сільгосппризначення. Це на 3% більше від результатів попереднього кварталу, а також на 29% більше за кількістю угод і на 39% - за площею земель в обігу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Темпи ж зростання цін на землю вперше з початку повномасштабного вторгнення випередили темпи девальвації національної валюти. Відтак від початку 2024 року капіталізація ринку земель зросла на 332 млрд грн або на 3,9 млрд дол. США.

Читайте також Як зміниться ціна на землю в Україні: експерти дали прогноз

На відміну від 2-го кварталу 2024 року, коли основне зростання припало на квітень місяць, а надалі обсяги ринку знижувались, ринок земель у 3-му кварталі демонстрував сталу позитивну динаміку: 8,9 тис. угод щодо 19,6 тис. га у липні, 9,4 тис. угод щодо 20,6 тис. га — у серпні, а у вересні вже 9,8 тис. угод щодо 22,5 тис. га.

«Хоча обсяги ринку стабільно зростають після його повної зупинки на тлі повномасштабного вторгнення, темпи відновлення сповільнюються й самі обсяги досі є нижчими від показників до лютого 2022 року. Наразі середньомісячні обсяги ринку приблизно на 37% нижчі від показників до початку повномасштабного вторгнення. При цьому площа сільськогосподарських угод через окупацію росією частини української території скоротилась з лютого 2022 року орієнтовно на 22%», — зауважив керівник дослідницького проєкту «Земля незламності» Роман Нейтер.

Активність юридичних осіб

У 3-му кварталі цього року на ринку сільгоспземель суттєво зросла активність юридичних осіб. Якщо у 1-му кварталі 2024 року юрособи придбали 8,5 тис. га сільгоспземель, а у 2-му кварталі ця цифра збільшилась до 13,0 тис. га, то у третьому вона сягнула вже 15,9 тис. га. Відтак, динаміка обсягів придбання юрособами землі випереджала темпи зростання ринку — 22% проти 3% відповідно.

Як наслідок, збільшилась і частка юросіб на ринку: з 14,5% у 1-му кварталі до 21,3% - у 2-му, і до 25,4% - у 3-му кварталі 2024 року. Рекордним місяцем став вересень 2024 року, упродовж якого юрособи придбали 6,3 тис. га сільгоспземель або 27,9% від усіх укладених у цей період угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.

Надходження у бюджет

Обсяг бюджетних надходжень від сільгоспземель демонструє позитивну динаміку з початку 2024 року. За оперативними даними офіційного вебпорталу Міністерства фінансів України OpenBudget, у серпні 2024 року завдяки обігу та використанню сільгоспземель бюджети громад поповнились на понад 3,9 млрд грн, що на 23% більше від показників за аналогічний період минулого року. Водночас інші податкові надходження громад знизились майже на 2,6 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року, передусім через переспрямування ПДФО, сплаченого військовими, до державного бюджету. Близько 28% втрат бюджетів у серпні було компенсовано саме завдяки зростанню надходжень від сільгоспземель.

Загалом, за вісім місяців 2024 року до бюджетів громад було сплачено понад 27 млрд грн податків та платежів, пов’язаних із землями сільськогосподарського призначення, що на 16% більше від показників за аналогічний період минулого. Відтак, у 2024 році частка доходів, пов’язаних із сільгоспземлею, зросла з 11% до 14% у структурі сукупних податкових надходженнях громад, що свідчить про важливість ефективного використання земель сільськогосподарського призначення для збереження та посилення фінансової спроможності громад.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.