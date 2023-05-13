Ціни на оренду житла в різних містах Німеччини в 2023 р. — Finance.ua

Ціни на оренду житла в різних містах Німеччини в 2023 р. Сьогодні 20:21 — Нерухомість

Скільки в середньому коштує оренда житла в Німеччині

Ціни на оренду житла в Німеччині починаються від 600 євро і ростуть до 7000 євро. Усе залежить від характеристик житла: розташування, площа, вигоди та додаткові можливості. Важливу роль відіграє тип нерухомості, який ви бажаєте знімати. Крім квартир, у Німеччині пропонують зняти місце в «житловій спілці» чи в «особистих апартаментах».

Про це пише ukrainianingermany.de

Великою популярністю почали користуватися великі квартири, що називаються «житлова спілка» (нім. — wohngemeinschaft). Кожна кімната такої квартири має свого окремого власника, однак кухня та туалет спільні для всіх. У середньому такий варіант коштує 500−600 євро.

Маленькі квартири-студії з суміжними кухнею та спальнею називаються особисті апартаменти (нім. — private wohnungen). Таке житло обійдеться приблизно в 900 євро/міс.

Однокімнатна квартира з меблями та базовими зручностями коштує 1000 євро/міс. Ціни можуть змінюватись залежно від параметрів пошуку:

на який термін знімаєте житло;

розташування від центра;

ви хочете кімнату чи окрему квартиру;

скільки має бути кімнат;

скільки метрів квадратних;

окрема кухня чи кухня-студія;

з меблями чи без них;

чи має бути пральня машинка, посудомийка, кондиціонер тощо.

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Найнижчі та найвищі ціни на оренду житла в Німеччині

Найвищими є ціни на оренду житла в столиці Баварії, Мюнхені. Приблизно 600−700 євро на місяць коштує умебльована кімната. Міжнародний рейтинг ECA розмістив Мюнхен на 16-му місці в топ-20 найдорожчих міст Європи. Слідом за Мюнхеном йде Гамбург, Франкфурт і Берлін. Окрема кімната там коштує близько 500 євро/міс.

Найдешевшу оренди кімнат пропонують у регіоні Саксонія-Ангальт. Наприклад, в Магдебурзі кімната коштує 200−300 євро/міс. Наступними йдуть міста Ерфурт, Падерборн та Лейпциг. Оренда житла там становить 305−320 євро.

Скільки коштує оренда житла в найбільших містах Німеччини

Розглянемо актуальну вартість оренди житла в декількох найбільших містах Німеччини.

Вартість оренди житла в Берліні

На сайтах пошуку житла завжди найбільше пропозицій житла в столиці. У середньому можна знайти до 4000 тисяч оголошень. Ціни на оренду квартир в Берліні варіюються від 700 євро до 3500 євро. Найчастіше комунальні платежі входять у вартість оренди.

Важливо вказувати, для кого шукаєте квартиру, тобто скільки людей там проживатиме: одна, пара, мала чи велика родина, студенти або робочі спеціалісти. Це дозволить чітко дати зрозуміти орендодавцю, з ким він має справу і чого від нього очікують.

Популярні райони для оренди житла в Берліні:

Кройцберг — популярний серед студентів та молоді.

Нойкельн — тут знаходиться багато кафе, барів і парків.

Фрідріхсхайн — спальний район для молодих сімей та літніх людей.

Пренцлауер-Берг — великий, але тихий район, популярний серед сімей та дорослих людей.

Мітте — центральний столиці.

Вартість оренди житла в Мюнхені

Як уже зазначалося вище, Мюнхен вважається найдорожчим містом Німеччини за цінами на оренду житла. Середня вартість тут на 40% вища, ніж у Берліні. Умебльована квартира в дорогому районі обійдеться не менш ніж в 1000 євро. Загалом вартість оренди сягає від 600 до 6000 тисяч євро.

У середньому за квартиру в 25 метрів квадратних включно з комунальними платежами доведеться викласти 1300 євро. Більшість квартир після ремонту, з сучасними меблями, телевізором, ліжком та шафою.

Якщо ви хочете варіанти дешевше, меблів та зручностей буде менше. Це будуть базові елементи для комфортного перебування. Однак може не бути, наприклад, пральної машини чи мікрохвильовки. Також можна обрати кімнату, студію чи квартиру з окремими кімнатами: спальнею та кухнею.

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Вартість оренди житла в Гамбурзі

Це друге за розміром місто Німеччини та найбільший морський порт країни. Населення складає більше 5-ти млн людей. Для проживання тут є багато різноманітних варіантів: від сучасних квартир у центрі до старих будиночків у передмісті.

Оренда квартири разом з комунальними платежами в місяць обійдеться в суму від 400−7000 євро. Середня вартість оренди за мебльовану квартиру в Гамбурзі становить 1500 євро у дорогому районі та 1000 євро у більш дешевшому. Невеликою популярністю тут користуються спільні кімнати. Частіше можна знайти оголошення про здачу в оренду студії з усім необхідним приладдям. Питання тільки в тому, чи вистачить вам місця у невеличкій квартирі. Зазвичай є меблі, включаючи телевізор та пральну машинку. Такі помешкання здаються після ремонту і їх подальший стан залежить від вашого ставлення.

Вартість оренди житла в Лейпцигу

Це восьме за величиною місто країни. Тут проживає більше мільйона людей. Із 2000 року економіка міста помітно покращилася, тому сьогодні його вважають одним з найкомфортніших для життя.

Житло в Лейпцигу доволі доступне. Ціни на орендоване житло у Лейпцигу можуть становити як 1000 євро, так і 3000. Однокімнатну квартиру можна знайти за 400−550 євро, не враховуючи комунальні платежі.

Вартість оренди житла у Франкфурті

У Франкфурті можна знайти багато гарних варіантів житла: як студій, так і двох- чи трикімнатних квартир. Доступні варіанти є у самому центрі та в зелених передмістях. Ціни в центральних районах міста вищі, а щомісячна орендна плата залежить від багатьох факторів. До цих показників входить площа квартири, її дизайн, близькість до парків, торгових центрів тощо.

Мебльовані квартири у Франкфурті коштують від 700 євро за найдешевший варіант до 2000 євро за квартиру в центрі міста з декількома спальнями. Залежно від зручностей, кількості кімнат та меблів ціна може вирости до 7000 євро.

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