Німеччина прогнозує продовження виходу компаній з російського ринку у 2023 році — Finance.ua

Німеччина прогнозує продовження виходу компаній з російського ринку у 2023 році Сьогодні 15:34

Унаслідок повномасштабної російської війни проти України німецький бізнес дедалі більше відмовляється від співпраці з російським бізнесом.

Про ситуацію на ринку розповів керуючий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс.

За оцінкою німецької сторони, «у найближчому майбутньому не може бути нормальних економічних відносин з росією».

«Це зміниться лише тоді, коли в росії докорінно зміниться політика», — сказав Гармс.

Він зазначив, що підприємства стрімко залишають РФ, а ті, які ще не повністю вийшли, перебувають на різних стадіях виходу, російське керівництво максимально ускладнило вихід іноземним компаніям і робить усе можливе, щоб запобігти черговому відтоку іноземних компаній.

«Відхід від російського ринку швидко прогресує і триватиме у 2023 році», — спрогнозував Гармс.

За даними комітету, швидке відокремлення від росії при цьому лише частково пов’язане з пакетом санкцій ЄС.

«Більшість німецьких компаній, які ведуть бізнес у росії, роблять набагато більше, ніж вимагають санкції», — зазначив Гармс.

Лише в тих секторах, які чітко звільнені від санкцій ЄС, таких як охорона здоров’я та сільське господарство, розвивається якийсь бізнес.

«Російські економічні відносини вже відкинуті назад на 20 років, і цьому негативному розвитку не видно краю», — зазначив керуючий директор.

Торік експорт до рф впав на 45% і сягнув найнижчого показнику за два десятиліття, хоча імпорт зріс на 6,5%. У рейтингу німецьких ринків збуту за один лише рік РФ опустилася з 15-го на 23-тє місце.

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Німеччина, додав Гармс, також набагато швидше, ніж очікувалось, і швидше за інші європейські країни змогла відмовитися від російського імпорту енергоносіїв. Частка російського газу, зокрема, скоротилась з 55% до фактично нуля.

Також у 2022 році скоротилися економічні відносини з Білоруссю: імпорт на 47,5%, експорт — на 2,5%.

Однак різкі втрати на російському, а також білоруському напрямку були з лишком компенсовані двозначним збільшенням експорту на інші ринки. Торгівля Німеччини з Центральною та Східною Європою загалом піднялася до нового максимуму — 562 млрд євро у 2022 році.

Укрінформ За матеріалами:

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