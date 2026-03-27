Ціни на оренду квартир в Києві навесні: як швидко здаються

Ціна на оренду квартири в березні 2026
В березні 2026 року середня ціна за оренду 1-кімнатної квартири в столиці становила 16 500 гривень. Якщо порівнювати з серпнем 2025 року, то вона просіла майже на 4 тисячі, бо тоді за 1-кімн. просили 20 тис. гривень.
Про це йдеться в інфографіці ЛУН.
Щодо ціни на 2 -кімнатні квартири, то станом на 26 березня середня ціна за оренду 2-кімнатної квартиру становила 25 тис. грн, хоча найчастіше здавали їх за 20 700 грн.
Як швидко здається квартира

Квартири нині в середньому здаються за 8 днів, хоча, наприклад, у січні щоб здати квартиру треба було 10 днів у середньому.

Ціна за районами

1-кімнатні
Традиційно найдорожча оренда в Печерському та Шевченківському районах — 37 600 грн та 27 тис. грн відповідно.
Оболонський, Дніпровський та Дарницький тримають середні ціни - біля 15 тис. грн за 1-кімнатну.
Голосіївський та Подільський райони — здаються такі квартири по 20 тис. гривень. Найдешевша оренда в Деснянському районі — 9500 грн за однокімнатну.
2-кімнатні
Щодо 2-кімнатних квартир, то найдорожча оренда в Печерському — 48 700 грн, в Шевченківському районах — 35 400 грн.
Оболонський, Соломянський райони здають 2-кімнатні по 20 тис. гривень.
Раніше ми писали, які ціни на квартири в Києві (з ремонтом та без) в березні 2026 року.
Нагадаємо, у 2026 році ринок житла в Україні залишається нестабільним і фрагментованим. Попри очікування загального зростання, подорожчання охоплює не всі сегменти. Найбільші зміни фіксуються на первинному ринку, де пропозиція обмежена. Ключове значення має не лише локація, а й здатність забудовника завершити проєкт.
Окремим фактором подорожчання є ремонт. Брак кваліфікованих майстрів та енергетичні виклики призвели до того, що кошторис на ремонт іноді стає співмірним із ціною самої квартири.
Тетяна Берегова
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
