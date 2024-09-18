Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13 років — Bloomberg
Постійні перебої з поставками кави на світовому ринку призвели до того, що ціни на зерна арабіки преміум-класу зросли до найвищого рівня за останні 13 років.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що ф’ючерси на каву зросли на 3,3% до 2,6805 дол. за фунт в Нью-Йорку, що є найвищим показником за останні 13 років.
Цього року ціни зросли приблизно на 40%, оскільки дефіцит дешевших зерен робусти стимулює попит на сорт арабіки, якому віддають перевагу спеціалізовані кавові компанії.
Зростання цін на каву відбувається, зокрема, через занепокоєння щодо погодних умов у Бразилії, яка є найбільшим виробником кави. Країна завершує збір врожаю 2024−25 років, і прогнози виробництва погіршилися після того, як спека і сухість завдали шкоди полям.
За словами аналітика Rabobank Карлоса Мера, з початку посушливого сезону в квітні кількість опадів у регіонах вирощування арабіки постійно була нижчою за норму.
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«І це відбувається тоді, коли кавова індустрія страждає від перевантаженості портів в декількох країнах, глобального дефіциту контейнерів, перебоїв в районі Червоного моря, а також невтішних врожаїв у В’єтнамі», — сказав він.
Ціни на робусту також зростали більше тижня, підскочивши у понеділок на 3%.
Зростання цін на каву посилює інфляцію в усіх сегментах ринку напоїв. Ціни на апельсиновий сік також підскочили через дефіцит виробництва, а рекордне зростання ф’ючерсів на какао збільшує вартість шоколадних напоїв та десертів. Втім, ціни на інші основні продукти харчування, такі як зернові, залишаються низькими, що стримує загальну продовольчу інфляцію.
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