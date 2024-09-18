Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13 років — Bloomberg Сьогодні 06:41 — Світ

Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13 років — Bloomberg

Постійні перебої з поставками кави на світовому ринку призвели до того, що ціни на зерна арабіки преміум-класу зросли до найвищого рівня за останні 13 років.

Про це повідомляє Bloomberg

Зазначається, що ф’ючерси на каву зросли на 3,3% до 2,6805 дол. за фунт в Нью-Йорку, що є найвищим показником за останні 13 років.

Цього року ціни зросли приблизно на 40%, оскільки дефіцит дешевших зерен робусти стимулює попит на сорт арабіки, якому віддають перевагу спеціалізовані кавові компанії.

Зростання цін на каву відбувається, зокрема, через занепокоєння щодо погодних умов у Бразилії, яка є найбільшим виробником кави. Країна завершує збір врожаю 2024−25 років, і прогнози виробництва погіршилися після того, як спека і сухість завдали шкоди полям.

За словами аналітика Rabobank Карлоса Мера, з початку посушливого сезону в квітні кількість опадів у регіонах вирощування арабіки постійно була нижчою за норму.

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«І це відбувається тоді, коли кавова індустрія страждає від перевантаженості портів в декількох країнах, глобального дефіциту контейнерів, перебоїв в районі Червоного моря, а також невтішних врожаїв у В’єтнамі», — сказав він.

Ціни на робусту також зростали більше тижня, підскочивши у понеділок на 3%.

Зростання цін на каву посилює інфляцію в усіх сегментах ринку напоїв. Ціни на апельсиновий сік також підскочили через дефіцит виробництва, а рекордне зростання ф’ючерсів на какао збільшує вартість шоколадних напоїв та десертів. Втім, ціни на інші основні продукти харчування, такі як зернові, залишаються низькими, що стримує загальну продовольчу інфляцію.

Укрінформ За матеріалами:

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