Ціни на каву злетіли на 40% через посуху у найбільшого постачальника — Finance.ua
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Ціни на каву злетіли на 40% через посуху у найбільшого постачальника

Світ
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Ціни на каву злетіли на 40% через посуху у найбільшого постачальника
Ціни на каву злетіли на 40% через посуху у найбільшого постачальника
Обмеження пропозиції кави призвело до зростання ринку в цьому році, коли сорт робуста подорожчала приблизно на 40% за перші шість місяців.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
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Посуха у В’єтнамі, найбільшому експортері робусти, зашкодила врожаю і може призвести до дефіциту зерен четвертий рік поспіль. Бразилія, найбільший світовий виробник кави, також збирає слабший, ніж очікувалося, врожай сорту арабіки, що розчаровує і без того обмежені світові ринки.
Ціни на каву злетіли на 40% через посуху у найбільшого постачальника
Обмеження пропозиції призводить до зростання цін. За словами Альберта Скалли, старшого віце-президента з трейдингу StoneX, в той час, як за прогнозами уряду США виробництво перевищить попит на 5,6 млн мішків, глобальний баланс стане більш напруженим, що може призвести до волатильності на ринку.
Найбільш активні ф’ючерси на робусту знаходяться на шляху до найбільшого цінового ралі за перші шість місяців року, як мінімум, з 2008 року. Арабіка знаходиться на шляху до найкращого цінового початку року з 2021 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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