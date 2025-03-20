Ціни на каву продовжують бити рекорди — Finance.ua
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Ціни на каву продовжують бити рекорди

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Ціни на каву продовжують бити рекорди
Ціни на каву продовжують бити рекорди
Це подорожчання пов’язане з перебоями в постачанні, головним чином через несприятливі погодні умови, повідомляється в аналітичній записці Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Пише «Borg.expert».
За даними ФАО, у грудні 2024 року арабіка, найякісніший сорт кави, продавалася на 58% дорожче, ніж роком раніше, а робуста, яку використовують для виробництва розчинної кави, подорожчала на 70%. Це призвело до значного скорочення розриву в цінах між двома основними сортами кави, що не спостерігалося з середини 1990-х років.
ФАО зазначає, що ціни на каву можуть продовжити зростання у 2025 році, якщо основні регіони-виробники зіткнуться з подальшими перебоями в поставках. Серед чинників, що сприяють зростанню цін, називають зниження виробництва кави в країнах-виробниках, таких як В’єтнам, Індонезія та Бразилія.
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У В’єтнамі тривала посуха призвела до зниження виробництва кави на 20%, а експорт скоротився на 10% другий рік поспіль. В Індонезії надлишкові опади у квітні-травні 2023 року пошкоджували кавові ягоди, що спричинило падіння виробництва на 16,5% і зниження експорту на 23%. У Бразилії спекотна і суха погода призвела до перегляду прогнозів виробництва з очікуваного зростання на 5,5% на зниження на 1,6%.
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Крім того, збільшені транспортні витрати також сприяли зростанню цін. У 2024 році споживча вартість кави у США зросла на 6,6%, а в Європейському союзі — на 3,75% порівняно з попереднім роком.
ФАО наголошує, що високі ціни мають стимулювати збільшення інвестицій у технології та дослідження в кавовому секторі, що допоможе підвищити стійкість до змін клімату та підтримати дрібних фермерів, від яких значною мірою залежить виробництво кави.
За матеріалами:
Finance.ua
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