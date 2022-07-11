Ціни на газ у Європі зростатимуть до 2024 року через російське вторгнення — Bloomberg — Finance.ua

Ціни на газ у Європі зростатимуть до 2024 року через російське вторгнення — Bloomberg Вчора 19:14 — Енергетика

Ціни на газ у Європі зростатимуть до 2024 року через російське вторгнення — Bloomberg

Ціни на газ у Європі зростатимуть до 2024 року через російське вторгнення в Україну.

Такий прогноз надає агентство Bloomberg.

Якщо спочатку передбачалося, що війна триватиме близько двох місяців і газ не встигне дуже подорожчати, то тепер ситуація змінюється. 2023 буде дуже важким для Європи за цінами на газ. І, швидше за все, ці проблеми перейдуть і в 2024 році, пише на сторінках видання експерт з енергетики Хав’єр Блас.

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«Зрушення форвардної кривої стало найпомітнішою подією на газовому ринку за останній місяць, яка не привертає достатньої уваги у європейських столицях. Але промисловість гостро розуміє, оскільки вона несе витрати. Ще у березні німецький виробник міг зафіксувати ціни на газ на весь 2023 рік на рівні близько 80 євро за мегават-годину; тепер йому доводиться платити рекордно високі 145 євро, щоб хеджувати той самий ціновий ризик», — наголошується у статті.

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