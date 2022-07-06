ЄС має бути готовим до повного відключення російського газу - голова Єврокомісії — Finance.ua
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ЄС має бути готовим до повного відключення російського газу - голова Єврокомісії

Енергетика
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ЄС має бути готовим до повного відключення російського газу - голова Єврокомісії
ЄС має бути готовим до повного відключення російського газу - голова Єврокомісії
Країни Європейського Союзу мають бути готовими до різних сценаріїв, у тому числі до повного припинення постачання російського газу.
Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у середу.
«Нам необхідно вже зараз готуватися до подальших перебоїв із постачанням газу і навіть до повного припинення постачання російського газу. Для прикладу: сьогодні 12 держав-членів вже безпосередньо торкнулися часткове або повне відключення російського газу. Це очевидно: путін продовжує використовувати енергію як зброю», — заявила фон дер Ляєн.
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Саме тому, за її словами, Європейська комісія зараз працює над планом дій у надзвичайній ситуації. Його буде представлено до середини липня.
«Держави-члени мають свої національні плани дій у надзвичайних ситуаціях. Це добре, але я думаю, що нам потрібна європейська співпраця та спільні дії, як 27-и. Ми повинні бути впевнені, що у разі повного припинення постачання газ надходитиме туди, де він найбільше потрібен. Ми маємо забезпечити європейську солідарність. І нам потрібно захистити єдиний ринок, а також ланцюжки поставок у промисловості», — наголосила голова ЄК.
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Нагадаємо, раніше в Німеччині заявили, що очікують на можливість того, що росія продовжить призупиняти потік газу через газопровід «Північний потік-1» після запланованої зупинки на технічне обслуговування цього місяця.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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