Ціни на бензин можуть злетіти до 60-65 гривень: що відбувається на паливному ринку України — Finance.ua

Ціни на бензин можуть злетіти до 60-65 гривень: що відбувається на паливному ринку України Вчора 11:01 — Особисті фінанси

Ціни на бензин можуть злетіти до 60-65 гривень: що відбувається на паливному ринку України

Після зростання на 25% офіційного курсу долара лунають суперечливі прогнози щодо можливого зростання цін на пальне. Так, роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 27 липня 2022 року, порівняно з попереднім торговим днем, не змінилися. Автогаз подешевшав ще на 50 копійок.

Про це свідчать дані моніторингу «Консалтингової групи А-95».

Ціни зараз. За даними моніторингу, середні роздрібні ціни становлять:

на бензин А-95 — 50,5 грн/л,

на дизельне пальне — 55,45 гривень,

на автогаз — 29,44 грн.

Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн вважає, що поточні ціни на заправках можуть утриматися без підвищення. Цьому сприятиме і зниження світових цін на нафту та нафтопродукти, яке спостерігається у липні.

Водночас, як заявив в ефірі каналу Еспресо виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, варто чекати зростання цін на пальне.

«У нас було закуплено досить великі обсяги пального за курсом 29,25/$. Ми сьогодні бачимо на заправках 50 грн за літр А-95 і десь 57 грн за дизпальне. Це залишки купленого при курсі 29,25/$», — додав він.

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За словами експерта, коли ці запаси буде вичерпано — нафтові трейдери підвищуватимуть ціну на заправках і коли вони почнуть закуповувати при 36,3 грн за долар, бензин буде по 56-57 грн/літр, а дизпальне під 65 грн.

На думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, ціна дизельного пального може зрости навіть до 70 гривень і більше за літр.

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