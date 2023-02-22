Ціни на автогаз та інші види пального — Finance.ua

Ціни на автогаз та інші види пального Сьогодні 19:13 — Особисті фінанси

У середу, 22 лютого, порівняно із вівторком, 21 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 24,36 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,82 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 51,33 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,82 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 51,33 гривні за літр.

Середні ціни на газ збереглися на рівні 24,36 гривні за літр.

У вівторок, 21 лютого, порівняно із понеділком, 20 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та дизельне паливо марки «Євро» знизилися на 1,3% до 24,36-51,33 гривні за літр, а на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,82 гривні за літр.

Довідка Finance.ua:

ціни на пальне в Україні знижуються у січні-лютому 2023 року. До кінця місяця пальне може подешевшати ще на 1-2 гривні. Про це заявив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, зазначивши, що в очікуванні ембарго на російські нафтопродукти були зроблені значні запаси;

Вперше в історії. В Україну розпочався імпорт американського дизпального. На початку лютого в Україну надійшла партія дизельного пального виробництва США. Це перший в історії українського ринку випадок імпорту американських нафтопродуктів.

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