Ціни на автогаз та інші види пального — Finance.ua
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Ціни на автогаз та інші види пального

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У середу, 22 лютого, порівняно із вівторком, 21 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 24,36 гривні за літр, на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,82 гривні за літр, на дизельне паливо марки «Євро» збереглися на рівні 51,33 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
  • Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 48,82 гривні за літр.
  • Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 51,33 гривні за літр.
  • Середні ціни на газ збереглися на рівні 24,36 гривні за літр.
У вівторок, 21 лютого, порівняно із понеділком, 20 лютого, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та дизельне паливо марки «Євро» знизилися на 1,3% до 24,36-51,33 гривні за літр, а на бензин марки «Євро-95» збереглися на рівні 48,82 гривні за літр.

Довідка Finance.ua:

  • ціни на пальне в Україні знижуються у січні-лютому 2023 року. До кінця місяця пальне може подешевшати ще на 1-2 гривні. Про це заявив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн, зазначивши, що в очікуванні ембарго на російські нафтопродукти були зроблені значні запаси;
  • Вперше в історії. В Україну розпочався імпорт американського дизпального. На початку лютого в Україну надійшла партія дизельного пального виробництва США. Це перший в історії українського ринку випадок імпорту американських нафтопродуктів.
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За матеріалами:
Українські Новини
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