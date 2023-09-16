Ціни на авіаквитки зросли майже на третину за останні два роки: куди літати найдорожче — Finance.ua

Ціни на авіаквитки зросли майже на третину за останні два роки: куди літати найдорожче Сьогодні 06:37 — Особисті фінанси

Ціни на авіаквитки зросли майже на третину за останні два роки: куди літати найдорожче

Дані аналітичної компанії в сфері туризму Mabrian показали, що за останні 24 місяці ціни на авіаквитки зросли в середньому на 31 відсоток по всьому світу.

Аналіз даних також показує, що ціни на квитки традиційних авіакомпаній зросли на 40%, тоді як у бюджетні авіакомпанії - лише на 6 відсотків. Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com

За даними Mabrian, станом на 23 червня до п’ятірки найдорожчих напрямків авіаперельотів з будь-якого регіону входять Катар, Малі, Йорданія, Панама і Судан. А в п’ятірку найдешевших напрямків для авіаперельотів з будь-якого регіону на одну й ту ж дату входять Болівія, Словаччина, Малайзія, Непал і Колумбія.

Європа та Близький Схід

Відзначається, що найбільше зростання середніх цін відбулося в Північній Європі, Південній Європі і середземноморських регіонах, а також в Азії.

«Найдорожча країна для подорожей на даний момент — Нідерланди, за ними йде Велика Британія, яка найбільше підняла ціни в 2023 році в порівнянні з 2021 роком. Водночас, Німеччина та Франція пережили піки цін у 2022 році, а Норвегія — країна, яка залишалася найбільш стабільною протягом цих двох років», — йдеться у звіті Mabrian.

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Попри високі ціни, дані «Міжнародної ради аеропортів (ACI) Європа» показують, що пасажиропотік у піковий літній місяць липень підійшов найближче до повного відновлення до рівня, що існував до пандемії COVID-19, — опинившись всього на 3% нижче.

Що стосується Близького Сходу, за винятком Катару, де спостерігалося подорожчання квитків у зв’язку з майбутнім Чемпіонатом світу з футболу, тут спостерігалося більш помірне зростання цін у порівнянні з іншими регіонами.

Північна Америка

Згідно зі звітом Mabrian, у Північній Америці виділяється Мексика, якій вдалося зберегти свої ціни надзвичайно стабільними з мінімальними коливаннями протягом останніх двох років.

На відміну від цього, Канада в даний час може похвалитися найдорожчими квитками в регіоні, за ними йдуть Сполучені Штати, де в останньому кварталі 2022 року спостерігалося значне зростання цін на авіаквитки.

Південна Америка

Тим часом у Південній Америці Аргентина протягом останніх двох років незмінно утримує лідерство за найвищими цінами. За прогнозами, цього року Аргентина вийде на рівень цін, рівний показникам 2021 року.

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Крім того, Mabrian зазначив, що в Колумбії ціни зберігаються відносно стабільними. У таких країнах, як Перу, Чилі та Бразилія у 2022 році також спостерігалося зростання цін порівняно з 2021 роком, і хоча вони зазнали зниження в 2023 році, їх ціни все ще залишаються вищими, ніж у 2021 році.

Тенденції 2023 року

Консультант з авіації та туризму GE Consulting Гевін Екклс зазначив, що лоукостери зберігали ціни на першу половину 2023 року на рівні, аналогічному тому, який вони мали минулого року.

Він також додав, що в той же період класичні авіакомпанії переживають зниження цін. Цю тенденцію можна пояснити тим, що влітку 2022 року спостерігався більш високий відсоток бронювань в останню хвилину, що дозволило традиційним авіакомпаніям підвищувати ціни через високий туристичний попит в постпандемічний період.

УНІАН За матеріалами:

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