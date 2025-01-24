Ціна золота наблизилася до рекордного рівня з осені — Finance.ua
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Ціна золота наблизилася до рекордного рівня з осені

Банківські метали
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Ціна золота наблизилася до рекордного рівня з осені
Ціна золота наблизилася до рекордного рівня з осені
Золото впевнено зміцнює свої позиції на ринку. Дорогоцінний метал отримав підтримку від останніх заяв Дональда Трампа, який завершує свій перший тиждень на посаді президента США.

Чому росте ціна на золото

Під час торгів у п’ятницю, 24 січня, ціни на золото наблизилися до пікового рівня за майже 3 місяці. Крім того, дорогоцінний метал на шляху до четвертого поспіль тижневого зростання. Про це пише Reuters.
Золото отримало підтримку завдяки невизначеності навколо тарифної політики президента США Дональда Трампа та його закликів знизити процентну ставку, що тисне на ціну долара. Загалом ціна золота на спотовому ринку зросла на 0,7% до 2773,57 долара за унцію.
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Раніше дорогоцінний метал торгувався на рівні 2777,10 долара за унцію, що є піковою ціною з кінця жовтня. Нагадаємо, що 31 жовтня ціна золота досягла рекордних 2790,15 долара за унцію. Загалом за тиждень дорогоцінний метал зріс в ціні на понад 2%. Паралельно ф’ючерси на золото подорожчали на 0,6% до 2781 долара.
За матеріалами:
Телеканал 24
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