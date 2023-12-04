Ціна золота досягла рекордного показника — Finance.ua

Ціна золота досягла рекордного показника Сьогодні 10:39 — Банківські метали

Ціна золота досягла рекордного показника

Ціна на золото піднялася до нових висот і встановила новий рекорд у 2135,39 доларів за унцію.

Про це пише The Economist.

Зростання відбувається після того, як ті, хто торгує дорогоцінним металом, все більше впевнені, що центральний банк США знизить процентні ставки в новому році. Крім того, війна в секторі Газа сприяє тому, що все більше людей шукають золото як безпечну фінансову гавань.

Попередній рекорд був встановлений у 2020 році, під час пандемії коронавируса.

У той же час очікування зниження процентної ставки від Федерального резерву — ФРС — послабили долар. Це допомогло зробити золото більш доступною інвестицією для людей з інших країн.

Ціни на золото мають намір досягти нових максимумів наступного року та можуть залишатися вище рівня 2000 доларів, вважають аналітики, посилаючись на геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара США та можливе зниження процентної ставки.

Барт Мелек — керівник відділу товарних стратегій у TD Securities, очікує, що ціни на золото становитимуть у середньому 2100 доларів США у другому кварталі 2024 року, а сильні закупівлі центрального банку США виступатимуть ключовим каталізатором у підвищенні цін.

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УНН За матеріалами:

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