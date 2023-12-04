Ціна золота досягла рекордного показника — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціна золота досягла рекордного показника

Банківські метали
136
Ціна золота досягла рекордного показника
Ціна золота досягла рекордного показника
Ціна на золото піднялася до нових висот і встановила новий рекорд у 2135,39 доларів за унцію.
Про це пише The Economist.
Зростання відбувається після того, як ті, хто торгує дорогоцінним металом, все більше впевнені, що центральний банк США знизить процентні ставки в новому році. Крім того, війна в секторі Газа сприяє тому, що все більше людей шукають золото як безпечну фінансову гавань.

Читайте також: Надра України: чому вони так цікавлять наших ворогів

Попередній рекорд був встановлений у 2020 році, під час пандемії коронавируса.
У той же час очікування зниження процентної ставки від Федерального резерву — ФРС — послабили долар. Це допомогло зробити золото більш доступною інвестицією для людей з інших країн.
Читайте також
Ціни на золото мають намір досягти нових максимумів наступного року та можуть залишатися вище рівня 2000 доларів, вважають аналітики, посилаючись на геополітичну невизначеність, ймовірне ослаблення долара США та можливе зниження процентної ставки.
Барт Мелек — керівник відділу товарних стратегій у TD Securities, очікує, що ціни на золото становитимуть у середньому 2100 доларів США у другому кварталі 2024 року, а сильні закупівлі центрального банку США виступатимуть ключовим каталізатором у підвищенні цін.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Підписатися на розсилку💸

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.