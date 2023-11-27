Світові ціни на золото зросли до 6-місячного максимуму: причини — Finance.ua
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Світові ціни на золото зросли до 6-місячного максимуму: причини

Банківські метали
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Світові ціни на золото зросли до 6-місячного максимуму: причини
Світові ціни на золото зросли до 6-місячного максимуму: причини
Ціни на золото у понеділок досягли більш ніж шестимісячного максимуму, закріпившись вище рівня 2000 доларів за унцію, оскільки ослаблення долара і очікування припинення підвищення процентних ставок в США підвищили попит.
Про це пише Reuters.
Спотове золото подорожчало на 0,5% до 2 012,33 доларів за унцію до 11:47 за Гринвічем, після того, як досягло максимуму з 16 травня на рівні 2 017,82 доларів. Ф’ючерси на американське золото також зросли на 0,5% до 2 013,10 доларів.
Долар знизився на 0,1% по відношенню до кошика основних валют, коливаючись біля більш ніж двомісячного мінімуму, досягнутого минулого тижня, і роблячи золото менш дорогим для власників інших валют.
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«Золото злітає, і насправді це пояснюється тим, що воно нарешті суттєво перевищило позначку в 2 тис дол», — сказав старший ринковий аналітик OANDA Крейг Ерлам, описуючи цей крок як «суто технічний» і зумовлений даними про інфляцію в США минулого тижня та звітом про зайнятість населення.
Увага інвесторів прикута до публікації переглянутих показників ВВП США за третій квартал у середу та індексу цін PCE, улюбленого показника інфляції ФРС, у четвер.
«Економічні показники, що вийдуть з США на цьому тижні, як по зростанню, так і по інфляції, стануть вирішальними для того, чи залишиться золото вище 2000 доларів», — сказав аналітик фінансового ринку Capital.com Кайл Родда.

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Останні дані, що вказують на уповільнення інфляції в США, посилили очікування більш раннього, ніж очікувалося, пом’якшення монетарних умов з боку ФРС.
Трейдери очікують, що ФРС збереже ставки в грудні, при цьому заклавши в ціну близько 60% ймовірності зниження ставок в травні наступного року.
Нижчі процентні ставки знижують альтернативну вартість володіння безпроцентними активами, що часто призводить до зростання цін на золото.
Срібло підскочило в ціні на 1,9% до 24,76 доларів за унцію, платина зросла на 0,1% до 931,70 доларів, а паладій подорожчав на 0,9% до 1078,56 доларів за унцію.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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