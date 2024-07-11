Ціна Bitcoin впала до 57 тис. доларів — Finance.ua

Ціна Bitcoin впала до 57 тис. доларів Сьогодні 12:37 — Криптовалюта

Ціна Bitcoin впала до 57 тис. доларів

У четвер ціна Bitcoin впала, оскільки ринковий відскік зупинився через зростаючі побоювання щодо можливого збільшення кількості токенів на ринку. Також ситуацію стабілізувало послаблення тиску на продаж з боку Mt Gox і німецького уряду, пише Investing

Що про це відомо

Найбільша криптовалюта світу зазнала 15% відтоку протягом останнього місяця, опинившись на порозі ведмежого ринку через тривалі побоювання з приводу можливого збільшення кількості токенів, які тиснуть на ринки.

Протягом останніх 24 годин Bitcoin знизився на 2,7%, досягнувши позначки 57,772.40 доларів. Цього тижня цифрова валюта отримала невелике полегшення завдяки декільком вигідним покупкам.

Проблеми Mt Gox, продажі у Німеччині та майнерська капітуляція створюють тиск на Bitcoin. Забута криптобіржа Mt Gox залишається в центрі уваги Bitcoin-спільноти після того, як довірені особи біржі оголосили про початок повернення токенів клієнтам, постраждалим від злому у 2014 році.

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Ще невідомо, які обсяги токенів буде випущено. Однак, на початку року гаманці, асоційовані з біржею, активували токени на суму близько 9 млрд доларів. Також було виявлено, що уряд Німеччини вивантажував Bitcoin, конфісковані з піратського сайту, і потенційно володіє токенами на суму, що не менше 2 млрд доларів.

Різке падіння цін на Bitcoinвикликало стурбованість, що найбільші майнери можуть почати продаж своїх активів, щоб вийти на беззбитковість, особливо після того, як винагорода за видобуток Bitcoin була знижена наполовину на початку року.

Bitcoinзалишається вищим за чотиримісячний мінімум, досягнутий на початку липня, оскільки нещодавній спад цін спричинив значний приплив вигідних покупок токена. Інвестиції в продукти, пов’язані з Bitcoin, зокрема в біржові фонди, зросли за останній тиждень, що сприяло відновленню довіри до криптовалюти. Це допомогло утримати ціну Bitcoin від нещодавніх мінімумів.

Налаштування на криптовалютні ETF, ймовірно, покращаться в найближчі тижні, особливо коли Комісія з цінних паперів і бірж планує прийняти ключове рішення щодо спотових ETF для токена Ефіру, другої за величиною криптовалюти у світі.

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На більш широкому ринку криптовалют основні альткоїни показали змішані результати, але також зазнали значних втрат у останні тижні через переклад продажів з Bitcoin на них. Ефір знизився на 0,1% до 3,099.20 доларів, а XRP зріс на 1%. ADA виріс на 2.5%, а SOL знизився більш ніж на 2%. Серед мем-токенів, DOGE знизився на 1.1%.

Зростаючий оптимізм щодо зниження процентних ставок у США вплинув на курс долара , але не забезпечив значну підтримку цінам на криптовалюти. Голова ФРС Джером Пауелл відзначив, що інфляція знижується, але попередив, що центральний банк все ще потребує більшої впевненості для зниження процентних ставок.

Тепер увага прикута до ключових даних по індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані пізніше в четвер, щоб дати додаткові підказки щодо ставок.

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