Чим запастися на випадок відключення електроенергії – поради Міненерго — Finance.ua

Чим запастися на випадок відключення електроенергії – поради Міненерго
Міненерго надало поради для громадян про те, чим варто запастися на випадок відключення електроенергії, яке може виникнути внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.
Мінімальний набір має складатися з таких речей:
- ліхтарики;
- батарейки;
- павербанки;
- свічки та сірники;
- термос;
- питна вода;
- їжа, що не потребує приготування.
За можливості також варто подбати про наявність:
- запасу питної та технічної води, їжі тривалого зберігання на кілька днів;
- радіоприймача на батарейках;
- сонячного зарядного пристрою для мобільних телефонів;
- акумуляторної батареї;
- туристичного примуса для приготування їжі;
- генератора (лише для приватного будинку).
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«Просимо кожну родину потурбуватись про запас необхідних речей та приладів, що допоможуть зробити більш комфортнішим очікування, поки енергетики відновлюватимуть пошкоджену чи зруйновану росіянами енергетичну інфраструктуру», — наголосили у відомстві.
Довідка Finance.ua:
- російські окупанти у вівторок знову атакували Київ, є влучення в об’єкт енергозабезпечення. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
- Нагадаємо, що група компаній з електропостачання YASNO створила чатбот, в якому можна оперативно дізнатися про можливі відключення електроенергії.
- Зокрема, у чатботі можна налаштувати отримання сповіщень про енергетичну тривогу. Для цього в головному меню треба відкрити пункт «Можливі відключення» та обрати «Підписатися на сповіщення».
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