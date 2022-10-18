Чим запастися на випадок відключення електроенергії – поради Міненерго — Finance.ua
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Чим запастися на випадок відключення електроенергії – поради Міненерго

Особисті фінанси
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Міненерго надало поради для громадян про те, чим варто запастися на випадок відключення електроенергії, яке може виникнути внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.
Мінімальний набір має складатися з таких речей:
  • ліхтарики;
  • батарейки;
  • павербанки;
  • свічки та сірники;
  • термос;
  • питна вода;
  • їжа, що не потребує приготування.
За можливості також варто подбати про наявність:
  • запасу питної та технічної води, їжі тривалого зберігання на кілька днів;
  • радіоприймача на батарейках;
  • сонячного зарядного пристрою для мобільних телефонів;
  • акумуляторної батареї;
  • туристичного примуса для приготування їжі;
  • генератора (лише для приватного будинку).
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«Просимо кожну родину потурбуватись про запас необхідних речей та приладів, що допоможуть зробити більш комфортнішим очікування, поки енергетики відновлюватимуть пошкоджену чи зруйновану росіянами енергетичну інфраструктуру», — наголосили у відомстві.

Довідка Finance.ua:

  • російські окупанти у вівторок знову атакували Київ, є влучення в об’єкт енергозабезпечення. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
  • Нагадаємо, що група компаній з електропостачання YASNO створила чатбот, в якому можна оперативно дізнатися про можливі відключення електроенергії.
  • Зокрема, у чатботі можна налаштувати отримання сповіщень про енергетичну тривогу. Для цього в головному меню треба відкрити пункт «Можливі відключення» та обрати «Підписатися на сповіщення».
За матеріалами:
Finance.ua
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