Чим запастися на випадок відключення електроенергії – поради Міненерго — Finance.ua

Чим запастися на випадок відключення електроенергії – поради Міненерго Вчора 14:04 — Особисті фінанси

Міненерго надало поради для громадян про те, чим варто запастися на випадок відключення електроенергії, яке може виникнути внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Мінімальний набір має складатися з таких речей:

ліхтарики;

батарейки;

павербанки;

свічки та сірники;

термос;

питна вода;

їжа, що не потребує приготування.

За можливості також варто подбати про наявність:

запасу питної та технічної води, їжі тривалого зберігання на кілька днів;

радіоприймача на батарейках;

сонячного зарядного пристрою для мобільних телефонів;

акумуляторної батареї;

туристичного примуса для приготування їжі;

генератора (лише для приватного будинку).

«Просимо кожну родину потурбуватись про запас необхідних речей та приладів, що допоможуть зробити більш комфортнішим очікування, поки енергетики відновлюватимуть пошкоджену чи зруйновану росіянами енергетичну інфраструктуру», — наголосили у відомстві.

Довідка Finance.ua:

російські окупанти у вівторок знову атакували Київ, є влучення в об’єкт енергозабезпечення. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, що група компаній з електропостачання YASNO створила чатбот, в якому можна оперативно дізнатися про можливі відключення електроенергії.

Зокрема, у чатботі можна налаштувати отримання сповіщень про енергетичну тривогу. Для цього в головному меню треба відкрити пункт «Можливі відключення» та обрати «Підписатися на сповіщення».

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