Чи збільшився попит на готівку через відключення світла — Шабан — Finance.ua

Чи збільшився попит на готівку через відключення світла — Шабан Сьогодні 15:15 — Валюта

Спільна мережа банків POWER BANKING — це не просто проєкт про взаємодію і внесок у зміцнення фінансового фронту, це насамперед проєкт про партнерство, відповідальність банків та інвестиції в збереження клієнтської довіри.

Про це говорив заступник Голови НБУ Oleksii Shaban під час круглого столу "POWER BANKING: досвід створення мережі безперебійного доступу до банківського обслуговування.

Важливо, щоб громадяни знали, куди їм звертатися, де вони зможуть отримати банківські послуги у разі тривалого обмеження енергопостачання.

«Розуміння населенням, що відділення банків працюють і будуть працювати навіть в умовах відключення електроенергії, дає свої результати. Так, за підсумками грудня ми побачили, що зростання готівки в обігу відбувалося такими самими темпами, як у попередні роки. Тобто ні обстріли, ні аварійні відключення не привели до зростання попиту на готівку і не вплинули на те, скільки готівки населення знімало в банках», — пояснив Олексій Шабан.

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