Чи збільшився попит на готівку через відключення світла — Шабан — Finance.ua
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Чи збільшився попит на готівку через відключення світла — Шабан

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Спільна мережа банків POWER BANKING — це не просто проєкт про взаємодію і внесок у зміцнення фінансового фронту, це насамперед проєкт про партнерство, відповідальність банків та інвестиції в збереження клієнтської довіри.
Про це говорив заступник Голови НБУ Oleksii Shaban під час круглого столу "POWER BANKING: досвід створення мережі безперебійного доступу до банківського обслуговування.
Важливо, щоб громадяни знали, куди їм звертатися, де вони зможуть отримати банківські послуги у разі тривалого обмеження енергопостачання.
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«Розуміння населенням, що відділення банків працюють і будуть працювати навіть в умовах відключення електроенергії, дає свої результати. Так, за підсумками грудня ми побачили, що зростання готівки в обігу відбувалося такими самими темпами, як у попередні роки. Тобто ні обстріли, ні аварійні відключення не привели до зростання попиту на готівку і не вплинули на те, скільки готівки населення знімало в банках», — пояснив Олексій Шабан.

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За матеріалами:
Finance.ua
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