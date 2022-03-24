Чи зберігається за працівниками, які пішли в тероборону, місце роботи та середній заробіток — Finance.ua

Чи зберігається за працівниками, які пішли в тероборону, місце роботи та середній заробіток

Вчора 08:07 — Особисті фінанси

Чи зберігається за працівниками, які пішли в тероборону, місце роботи та середній заробіток та які гарантії для громадян України — добровольців самооборони.

Про це розповіли в Управлінні Держпраці в Полтавській області.

Якщо офіційного виклику з воєнкомату не було. Чи поширюються гарантії щодо збереження середнього заробітку?

Відповідно до статті 9 Закону України «Про основи національного спротиву» комплектування органів військового управління, військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України здійснюється в особливий період військовослужбовцями за контрактом, за призовом особами офіцерського складу та територіальним резервом.

До складу добровольчих формувань територіальних громад зараховуються громадяни України, які відповідають вимогам, встановленим Положенням про добровольчі формування територіальних громад, пройшли медичний, професійний та психологічний відбір і підписали контракт добровольця територіальної оборони.

На громадян України, зарахованих до складу добровольчих формувань територіальних громад, під час участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони поширюється дія статутів Збройних Сил України.

Статтею 119 Кодексу законів про працю України передбачено, що за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток:

на підприємстві, в установі, організації,

фермерському господарстві,

сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Таким чином, за працівниками, які уклали контракт добровольця територіальної оборони, зберігається місце роботи, посада і середній заробіток. Підставою є підписаний контракт.

Довідка Finance.ua:

Заборона на звільнення працівників з роботи за власним бажанням наразі відсутня. Про це йдетьсяу повідомленні Держпраці.За словами фахівців, якщо працівник залишив робоче місце, виїхав з місця проживання у зв’язку із бойовими діями — відсутні підстави для звільнення працівника з роботи за прогул, але і зберігати за таким працівником середній заробіток немає підстав.

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