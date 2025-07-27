Афідевіт: що це та навіщо він потрібен — Finance.ua
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Афідевіт: що це та навіщо він потрібен

Особисті фінанси
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Афідевіт: що це та навіщо він потрібен
Афідевіт: що це та навіщо він потрібен
Афідевіт — письмова урочиста заява, у якій підтверджуються або спростовуються певні факти, що мають юридичне значення. Зазвичай використовують за кордоном, коли звичайний документ не можна легалізувати або апостилювати.
Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.
Зокрема, йдеться про:
  • довідки з Державного реєстру речових прав на нерухомість;
  • документи без підписів і печаток — наприклад, роздруковані електронні довідки;
  • підтвердження місця проживання, утримання дитини, родинних зв’язків, джерел фінансування, досвіду роботи, відсутності шлюбу тощо.
Такі заяви посвідчують як державні, так і приватні нотаріуси. Вони засвідчують, що підпис зроблено певною особою, але не посвідчують достовірність викладених у ній фактів.
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У деяких випадках до афідевіту потрібно підшивати документи на підтвердження викладених в ньому фактів — листи, фотокартки, квитанції, довідки, витяги тощо.

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У посвідчувальному написі нотаріус обов’язково зазначає наявність додатків.

Скільки коштує засвідчення підпису на афідевіті

Якщо ви звернулися до приватного нотаріуса, розмір плати визначається за домовленістю сторін.
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У державній нотаріальній конторі сплачується державне мито, а також оплата за додаткові послуги.
Фахівці Мінʼюсту наголошують, оскільки афідевіт — офіційний документ, складений на території України, його потрібно легалізувати для використання на території інших держав.
За матеріалами:
Finance.ua
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