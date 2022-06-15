Чи зараховується страховий стаж при несплаті ЄСВ під час воєнного стану - пояснення ПФУ — Finance.ua

Чи зараховується страховий стаж при несплаті ЄСВ під час воєнного стану - пояснення ПФУ

Чи зараховується страховий стаж при несплаті ЄСВ під час воєнного стану - пояснення ПФУ

Право не сплачувати ЄСВ під час дії воєнного стану не передбачає зарахування відповідних періодів роботи до страхового стажу.

Про це нагадують у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Чернівецькій області.

Що запропонувала держава

У зв’язку з дією воєнного стану фізичним особам-підприємцям, які провадять діяльність за спрощеною та загальною системами оподаткування, займаються незалежною професійною діяльністю, а також членам фермерських господарств надане право тимчасово, у період з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану не нараховувати та не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

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Такий крок застосований задля зменшення фінансового навантаження на підприємців та стимулювання їх до продовження діяльності, необхідної для країни в складних умовах війни.

Що це означає для українців

Відповідні періоди роботи не будуть зараховані до страхового стажу для призначення пенсії в майбутньому.

Відповідно до вимог чинного законодавства, до страхового стажу зараховуються тільки ті періоди діяльності, за які повністю сплачені страхові внески.

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Розмір щомісячного внеску не має бути меншим за встановлений законом мінімальний (з 01.01.2022 — 1430 грн).

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