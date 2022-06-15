Чи зараховується страховий стаж при несплаті ЄСВ під час воєнного стану - пояснення ПФУ — Finance.ua

Чи зараховується страховий стаж при несплаті ЄСВ під час воєнного стану - пояснення ПФУ
Право не сплачувати ЄСВ під час дії воєнного стану не передбачає зарахування відповідних періодів роботи до страхового стажу.
Про це нагадують у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Чернівецькій області.
Що запропонувала держава
У зв’язку з дією воєнного стану фізичним особам-підприємцям, які провадять діяльність за спрощеною та загальною системами оподаткування, займаються незалежною професійною діяльністю, а також членам фермерських господарств надане право тимчасово, у період з 1 березня 2022 року та впродовж 12 місяців після скасування воєнного стану не нараховувати та не сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.