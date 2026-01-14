Чи загрожує столиці дефіцит бензину: адміністрація Києва відповіла на питання
Попри масштабні відключення світла, Києву не загрожує дефіцит бензину.
Детальніше про ситуацію розказав виконуючий обов’язки першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, передає 24 Канал з посиланням на трансляцію КВМА.
«На зустрічі з представниками наших паливних мереж, ми отримали інформацію про те, що логістика відпрацьована, на відміну від 2022 року, коли різко припинилось виробництво на території України пального», — сказав Петро Пантелеєв.
Він зокрема розповів такі подробиці:
- логістика відпрацьована;
- пальне доставляється різними шляхами;
- автозаправочні станції мають генераторні потужності.
«Тому ніякого ажіотажу з пальним бути не може. Також провели зустріч із торговими мережами заздалегідь. Більшість торгових мереж, переважно більшість фактично також мають резервне живлення. І більшість великих супермаркетів є на мапі як пункти незламності. І КВМА вдячна бізнесу за це», — додав Пантелеєв.
Нагадаємо, що у Києві та Київській області залишається складна ситуація з енергосистемою. «Постійні атаки росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни», — повідомляли у Міненерго.
Але найскладнішою залишається ситуація у Києві та Київській області. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження.
