Чи включається до доходу ФОПа сума кредиту — роз’яснення податкової — Finance.ua
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Чи включається до доходу ФОПа сума кредиту — роз’яснення податкової

Особисті фінанси
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Чи включається до доходу ФОПа сума кредиту — роз’яснення податкової
Чи включається до доходу ФОПа сума кредиту — роз’яснення податкової
Оподаткуванню підлягають доходи фізичних осіб — підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності.
Про це повідомляє Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

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Зазначається, фінансовий кредит — це кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також іноземною державою або його офіційними агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами — нерезидентами юридичній чи фізичній особі на визначений строк для цільового використання та під процент.
Згідно з Податковим кодексом, оподаткуванню підлягають доходи ФОПів, які були отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності.
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Враховуючи те, що отримання фізичною особою — підприємцем кредиту відповідно до умов договору підлягає обов’язковому поверненню у визначені строки, то протягом дії договору кредиту сума кредиту не включається до складу доходу суб’єкта господарювання.
При цьому у податковій зазначили, якщо сума кредиту не повертається у визначений у договорі термін, то вона включається до складу доходів фізичної особи — підприємця та оподатковується на загальних підставах.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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