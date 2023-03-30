Чи працюватиме громадський транспорт під час тривоги у Києві — відповідь КМДА на петицію — Finance.ua

Чи працюватиме громадський транспорт під час тривоги у Києві — відповідь КМДА на петицію Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Чи працюватиме громадський транспорт під час тривоги у Києві — відповідь КМДА на петицію

У Києві громадський транспорт продовжуватиме зупинятися під час повітряної тривоги. Влада міста не підтримала петицію із закликом скасувати зупинку транспорту.

«Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі», — відповів міський голова Києва Віталій Кличко.

Петиція, яку зареєстрували 19 січня 2023 року, назбирала 7227 підписів. Автор петиції вважав, що зупинка транспорту під час тривоги заважає доїхати на роботу і додому, водночас завдає збитки Київпастрансу.

Нагадаємо, з серпня 2022 року у Києві під час повітряних тривог почали зупиняти увесь наземний громадський транспорт. Метро не здійснює перевезення наземними ділянками та закриває роботу станцій відкритого типу.

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Пасажири комунального наземного транспорту не сплачують за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги.

Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозять пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси — до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини — «кишені». Після відбою тривоги водій чекає пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках.

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