Чи працюватиме громадський транспорт під час тривоги у Києві — відповідь КМДА на петицію — Finance.ua

Чи працюватиме громадський транспорт під час тривоги у Києві — відповідь КМДА на петицію
У Києві громадський транспорт продовжуватиме зупинятися під час повітряної тривоги. Влада міста не підтримала петицію із закликом скасувати зупинку транспорту.
«Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі», — відповів міський голова Києва Віталій Кличко.
Петиція, яку зареєстрували 19 січня 2023 року, назбирала 7227 підписів. Автор петиції вважав, що зупинка транспорту під час тривоги заважає доїхати на роботу і додому, водночас завдає збитки Київпастрансу.
Нагадаємо, з серпня 2022 року у Києві під час повітряних тривог почали зупиняти увесь наземний громадський транспорт. Метро не здійснює перевезення наземними ділянками та закриває роботу станцій відкритого типу.
Пасажири комунального наземного транспорту не сплачують за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги.
Трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозять пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси — до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини — «кишені». Після відбою тривоги водій чекає пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках.
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