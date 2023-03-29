Після скорочення комендантської години в Києві виручка барів зросла на 16% — Finance.ua
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Після скорочення комендантської години в Києві виручка барів зросла на 16%

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У неділю, 26 березня, після скорочення комендантської години у Києві виручка барів зросла на 16% у порівнянні із неділею 19 березня, коли комендантська година починалася об 23:00.
Про це йдеться у результатах дослідження української компанії з автоматизації закладів Poster.
«І це ще не всі бари перейшли на подовжений графік роботи. Тож через тиждень має бути ще краще», — зазначають у Poster.
Як зазначає CEO та співзасновник Poster Родіон Єрошек, саме бари більше за всіх постраждали у перші місяці війни.
«До середини травня продавати алкоголь у київських барах можна було лише до 16:00, що паралізувало існування більшості закладів. З 16 травня продавати алкоголь у столиці дозволили до 22:00. Тільки завдяки цьому київські бари змогли збільшити виручку на 58% у перші дні послаблення», — каже він.

Довідка Finance.ua:

  • у Києві з 26 березня скоротили тривалість комендантської години. Тепер обмеження на пересування громадян діятиме з 00:00 до 05:00.Детальніше про те, на які зміни чекати жителям столиці, розповідаємо нижче.
  • на тлі скорочення комендантської години в Києві також зміниться робота наземного транспорту, метро, магазинів і закладів.
  • влада міста пояснила, що пішла на такий крок на тлі мінімальної загрози бойових дій у столиці. У такий спосіб нові правила дадуть змогу збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста, а також сприятимуть зменшенню соціальної напруги.
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За матеріалами:
Finance.ua
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