Чи повинен роботодавець проводити індексацію зарплати у 2023 році – пояснення Держпраці — Finance.ua
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Чи повинен роботодавець проводити індексацію зарплати у 2023 році – пояснення Держпраці

Особисті фінанси
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Чи повинен роботодавець проводити індексацію зарплати у 2023 році – пояснення Держпраці
Чи повинен роботодавець проводити індексацію зарплати у 2023 році – пояснення Держпраці
З 1 січня 2023 року у роботодавця відсутній обов’язок нараховувати індексацію заробітної плати працівникам, незалежно від того, коли у працівника виникне чи виникло право на індексацію. Призупинення нарахування індексації у 2023 році стосується як поточної індексації протягом 2023 року, так і минулих періодів.
Про це розповіли в управлінні інспекційної діяльності Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.
«Законом України „Про Державний бюджет України на 2023 рік“ дію Закону України „Про індексацію грошових доходів населення“ зупинено на 2023 рік», — сказано в повідомленні.
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Зупинення нарахування та виплати індексації заробітної плати працівнику є правом роботодавця, проте не є обов’язком.
Підприємства в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.
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«Отже, роботодавець може на власний розсуд прийняти рішення продовжувати нараховувати індексацію заробітної плати працівнику, наприклад, передбачивши в колективному договорі, що нарахування та виплату індексації заробітної плати буде продовжено. Для цього необхідно розробити внутрішній документ, у якому визначити правила проведення такої індексації, та прописати умови її нарахування, зокрема, як буде визначатись сума такої індексації, щоб була підстава включити її до фонду оплати праці, адже законодавчі норми щодо її проведення з 01.01.2023 не діють», — сказано в повідомленні.
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За матеріалами:
Finance.ua
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