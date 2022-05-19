Чи потрібно реєструватись підприємцем при здачі житла в оренду — Finance.ua
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Чи потрібно реєструватись підприємцем при здачі житла в оренду

19.05.2022, 15:30Валюта
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Чи потрібно реєструватись підприємцем при здачі житла в орендуЧи потрібно реєструватись підприємцем при здачі житла в оренду
Здача в оренду власного нерухомого майна може здійснюватися фізичними особами як у межах підприємницької діяльності, так і без реєстрації орендодавця як фізичною особою-підприємцем. Відповідне роз’яснення опублікували фахівці Головного управління ДПС у Чернівецькій області.

Що треба знати?

  • Якщо громадянин, не є підприємцем та отримує доходи від надання в оренду власного нерухомого майна іншій фізичній особі, відповідно до норм Податкового кодексу, він є особою, відповідальною за повноту і своєчасність сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету.
  • Відтак, така особа за результатами звітного податкового року зобов’язана до 1 травня року, що настає за звітним подати до податкової інспекції за місцем своєї податкової адреси декларацію про майновий стан і доходи, в якій задекларувати суму отриманого доходу та визначити податкові зобов’язання.
Скільки доведеться сплатити? Фахівці називають цифру у 19,5% — податок на доходи фізичних осіб — 18 % та військовий збір — 1,5%.
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Коли треба реєструватися підприємцем

У разі, якщо фізична особа має у власності декілька квартир, які здає в оренду на постійній основі, то така фізична особа зобов’язана зареєструватися суб’єктом господарської діяльності і сплачувати податки відповідно до обраної системи оподаткування.
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Якщо платник податків, зареєстрований фізичною особою-підприємцем, здійснює декілька видів діяльності, одним з яких є надання житла в оренду, то до загального доходу включаються усі доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, та оподатковуються залежно від системи оподаткування, на якій перебуває ФОП.
За матеріалами: Курс України
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