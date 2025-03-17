Чи потрібні Україні «зелені» облігації: три ключові переваги — Finance.ua

Чи потрібні Україні «зелені» облігації: три ключові переваги
«Зелені» облігації (бонди), або облігації сталого розвитку, ― це боргові цінні папери, кошти від розміщення яких спрямовуються на фінансування екологічних проєктів.
Розповідаємо детальніше про переваги цього фінансового інструменту.
Як йдеться у статті Finance.ua, екологічний вплив на довкілля є першою перевагою впровадження «зелених» облігацій в Україні.
Завдяки облігаціям можна залучити кошти безпосередньо на «екофрендлі проєкти». Це вкрай важливо, враховуючи сильне забруднення навколишнього середовища, зокрема через бойові дії, і недостатнє фінансування на захист довкілля зі сторони держави та територіальних громад. Покращення екологічного стану важливе для забезпечення здорового життя населення та збереження біорізноманіття.
Другою ключовою перевагою є економічний розвиток. Облігації стимулюють розвиток «зеленої» економіки через створення нових робочих місць у сфері відновлюваної енергетики.
Такі інвестиції також зумовлюватимуть технологічне оновлення промисловості, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств та зростання експортного потенціалу.
Третя перевага ― визнання на міжнародній арені. Активне використання «зелених» облігацій демонструватиме прихильність України до глобальних кліматичних цілей та готовність докладати реальних зусиль для захисту довкілля.
Тут варто згадати про те, що у вересні 2015 року всі 193 члени Організації Об’єднаних Націй (ООН) ухвалили 15-річний план досягнення спільного кращого майбутнього. Він складається з 17 завдань, які називають Цілями сталого розвитку. Деякі серед них стосуються саме екології та захисту навколишнього середовища:
- міцне здоров’я;
- чиста вода;
- доступна та чиста енергія;
- сталий розвиток міст та громад;
- боротьба зі зміною клімату;
- збереження морських ресурсів;
- збереження екосистем суші.
Остання ціль ― партнерство заради сталого розвитку. Залучення фінансування на реалізацію екологічних проєктів в Україні буде проявом цієї загальнолюдської мети.
Про те, які «зелені» облігації є в Україні, та як працює цей інструмент, читайте у статті за посиланням.
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