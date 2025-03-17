Чи потрібні Україні «зелені» облігації: три ключові переваги — Finance.ua

Чи потрібні Україні «зелені» облігації: три ключові переваги Сьогодні 21:05

Чи потрібні Україні «зелені» облігації: три ключові переваги

«Зелені» облігації (бонди), або облігації сталого розвитку, ― це боргові цінні папери, кошти від розміщення яких спрямовуються на фінансування екологічних проєктів.

Розповідаємо детальніше про переваги цього фінансового інструменту.

екологічний вплив на довкілля є першою перевагою впровадження «зелених» облігацій в Україні. Як йдеться у статті Finance.ua на довкілля є першою перевагою впровадження «зелених» облігацій в Україні.

Завдяки облігаціям можна залучити кошти безпосередньо на «екофрендлі проєкти». Це вкрай важливо, враховуючи сильне забруднення навколишнього середовища, зокрема через бойові дії, і недостатнє фінансування на захист довкілля зі сторони держави та територіальних громад. Покращення екологічного стану важливе для забезпечення здорового життя населення та збереження біорізноманіття.

Другою ключовою перевагою є економічний розвиток. Облігації стимулюють розвиток «зеленої» економіки через створення нових робочих місць у сфері відновлюваної енергетики.

Такі інвестиції також зумовлюватимуть технологічне оновлення промисловості, підвищення конкурентоспроможності українських підприємств та зростання експортного потенціалу.

Третя перевага ― визнання на міжнародній арені. Активне використання «зелених» облігацій демонструватиме прихильність України до глобальних кліматичних цілей та готовність докладати реальних зусиль для захисту довкілля.

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Тут варто згадати про те, що у вересні 2015 року всі 193 члени Організації Об’єднаних Націй (ООН) ухвалили 15-річний план досягнення спільного кращого майбутнього. Він складається з 17 завдань, які називають Цілями сталого розвитку. Деякі серед них стосуються саме екології та захисту навколишнього середовища:

міцне здоров’я;

чиста вода;

доступна та чиста енергія;

сталий розвиток міст та громад;

боротьба зі зміною клімату;

збереження морських ресурсів;

збереження екосистем суші.

Остання ціль ― партнерство заради сталого розвитку. Залучення фінансування на реалізацію екологічних проєктів в Україні буде проявом цієї загальнолюдської мети.

Про те, які «зелені» облігації є в Україні, та як працює цей інструмент, читайте у статті за посиланням.

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