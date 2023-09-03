Чи подешевшає оренда житла у Києві до кінця 2023 року — прогнози рієлторів — Finance.ua
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Чи подешевшає оренда житла у Києві до кінця 2023 року — прогнози рієлторів

Нерухомість
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Чи подешевшає оренда житла у Києві до кінця 2023 року — прогнози рієлторів
Чи подешевшає оренда житла у Києві до кінця 2023 року — прогнози рієлторів
Влітку 2023 року ринок оренди житла в Києві помітно пожвавився і орендні ставки пішли вгору. Проте потенціал подорожчання оренди в столиці не безмежний.
Ірина Луханіна, незалежна експертка ринку нерухомості, в коментарі The Page зазначила, що у травні-червні 2023 року ціни на оренду у Києві зросли на 12−15%. Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості, підтверджує, що оренда квартир у Києві від початку року подорожчала на 15−18%.
Цілковито вірогідно, що найближчим часом підвищення вартості оренди квартир у столиці триватиме. На думку Богдана Маковецького, київського рієлтора, в кінці серпня та у вересні 2023 року попит буде підвищуватись і ціни додатково зростуть на 15−20%. Відповідно, тим, хто підшукує вигідний варіант оренди, варто поквапитись. Або почекати до зимових холодів.
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На думку Ірини Луханіної, з кінця жовтня 2023 року вартість оренди в Києві може знизитися на 5−7% на тлі підвищення витрат на комунальні послуги у зв’язку з початком опалювального сезону.
Богдан Маковецький погоджується, що ціни на оренду квартир у Києві почнуть знижуватись із наближенням опалювального сезону. Він пояснює це тим, що власники квартир, які не бажають самотужки оплачувати рахунки за опалення, встановлюватимуть більш привабливі ціни для орендарів. У результаті, за прогнозами Маковецького, в кінці листопада — на початку грудня вартість оренди в Києві повернеться до рівня липня 2023 року.
Джерело: birdrent.com, опитування і розрахунки The Page
Джерело: birdrent.com, опитування і розрахунки The Page
Оскільки війна триває, не можна виключати посилення ракетних обстрілів після настання осінніх холодів, як це було у 2022 році. І це може негативно позначитися на ринку оренди.
«Кожна активна фаза ракетних обстрілів енергоінфраструктури буде зупиняти ринок оренди житла в Києві на 1−2 тижні, що впливатиме на ціни, — каже Богдан Маковецький. — Тобто якщо після вересня ціни підвищаться до 20%, при активних обстрілах і відсутності попиту відкат до літніх цін відбудеться вже у жовтні».
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За такого сценарію оживе попит на оренду квартир в будинках, де є газ. А це переважно старий житловий фонд, який зараз у орендарів не в пріоритеті. Також Маковецький вважає, що систематичні відключення електроенергії знову активізують ринок оренди заміських будинків, як це було минулого року. Багато з них ще з зими 2022−2023 років оснащені генераторами і опалюються газовими або твердопаливними котлами.
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За матеріалами:
The page
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