Чи підвищуватимуть соціальні виплати у новому році: відповідь Мінсоцполітики — Finance.ua
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Чи підвищуватимуть соціальні виплати у новому році: відповідь Мінсоцполітики

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Чи підвищуватимуть соціальні виплати у новому році: відповідь Мінсоцполітики
Чи підвищуватимуть соціальні виплати у новому році: відповідь Мінсоцполітики
Підвищення соціальних виплат в Україні не планується попри високу інфляцію. Гроші у 2023 році потрібні для ЗСУ.
Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю виданню «Факти».
«На жаль, ні», — сказала вона у відповідь на запитання щодо підвищення соціальних виплат.
За її словами, законом «Про державний бюджет» у 2023 році визначено одну фіксовану суму прожиткового мінімуму протягом року.
«Поки що не плануємо її збільшувати, оскільки розуміємо: у нас не буде достатньо фінансів, щоб покрити гарантію, визначену законодавством», — додала міністр.
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Як зазначила Жолнович, «наступний рік — рік ЗСУ», тому всі ресурси, які можна буде акумулювати, спрямовуватимуться саме на оборону та перемогу.
«А соціальна підтримка залишатиметься в рамках поточного року. Ми розуміємо, що, на жаль, інфляція з’їдає значну кількість вартості грошей. Тому намагатимемося перекрити нестачу коштів для найбідніших та найвразливіших верств населення шляхом залучення міжнародних донорів, додаткових виплат через формат єДопомоги, із використанням коштів різних міжнародних організацій, які зараз намагаємося централізувати», — сказала міністр.
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За її словами, допомога міжнародних організацій виплачуватиметься через єдиний портал єДопомога з урахуванням верифікації, адресності та уникнення дублювання виплат.
Зазначимо, що уряд очікує, що інфляція в Україні становитиме 29,3% у 2022 році та 28,0% у 2023 році.
За матеріалами:
РБК-Україна
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