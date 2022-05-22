Чи надається допомога по вагітності та пологах в умовах воєнного стану: роз’яснення Держпраці — Finance.ua

Чи надається допомога по вагітності та пологах в умовах воєнного стану: роз’яснення Держпраці

Вчора 11:29 — Особисті фінанси

Чи надається допомога по вагітності та пологах в умовах воєнного стану: роз’яснення Держпраці

Управління Держпраці у Хмельницькій області пояснило , чи надається допомога по вагітності та пологах в умовах воєнного стану.

«У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури», — сказано у повідомленні.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами застрахованій особі надається допомога по вагітності та пологах у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу).

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Підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається за місцем спостереження за вагітною жінкою відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

Куди необхідно звертатися?

Допомога по вагітності та пологам мають виплатити за місцем роботи. Для цього потрібно надати листок непрацездатності у зв’язку із вагітністю і пологами. Крім того, потрібно написати заяву, де вказати, з якого дня ви маєте намір піти у відпустку (але не раніше дня, яким відкритий лікарняний).

У випадку, якщо у жінки є декілька місць роботи, вона має право на допомогу і по сумісництву — туди їй необхідно принести копію листка непрацездатності, яка засвідчена підписом керівника і печаткою по основному місцю роботи, довідку про середню заробітну плату з основної роботи і також написати заяву.

Розмір допомоги

Розмір допомоги розраховує бухгалтерія підприємства. Якщо в загальному, то спочатку визначають середньоденний заробіток жінки за останні 12 місяців перед місяцем виходу у декретну відпустку. Детальніше про розрахунки можна дізнатися за посиланням у роз’ясненні Мінсоцполітики.

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