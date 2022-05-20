В «Укрпошті» розповіли про новий спосіб виплат біженцям в Україні — Finance.ua
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В «Укрпошті» розповіли про новий спосіб виплат біженцям в Україні

Вчора 12:39Казна та Політика
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«Укрпошта» в співпраці з «Укрзалізницею» надасть біженцям грошові виплати від держави прямо на вокзалі.
Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».
«Відтепер українці, що виїжджають із зони проведення бойових дій, зможуть отримати від держави грошову компенсацію під час евакуації. Для цього «Укрзалізниця» передає дані щодо своїх евакуаційних рейсів працівникам «Укрпошти», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що видачу готівки здійснює «Укрпошта» безпосередньо на території залізничного вокзалу у Львові. Також невдовзі доєднаються вокзали Ужгорода, Івано-Франківська та Чернівців.
Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються «Укрпошті», яка до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста-призначення організовує все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти.
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«Починаючи з 17 травня, працівники „Укрпошти“ на території центрального залізничного вокзалу Львова щоденно проводять грошові виплати пасажирам двох евакуаційних потягів. Пасажири п’ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тис. грн», — додали в прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, в Україні продовжують працювати програми для вимушених переселенців: по 2 тис. грн від уряду надаються кожному дорослому та по 3 тис. грн — на кожну дитину чи особу з інвалідністю.

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За матеріалами: УНІАН
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