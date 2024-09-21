Чи можуть пенсіонери проходити ідентифікацію в ПФУ за допомогою електронного паспорта в «Дії»: відповідь ПФУ — Finance.ua

Чи можуть пенсіонери проходити ідентифікацію в ПФУ за допомогою електронного паспорта в «Дії»: відповідь ПФУ
Пенсіонер може пройти ідентифікацію в сервісному центрі Пенсійного фонду України, використовуючи електронний паспорт у «Дії» замість паперового.
Про це повідомили у ПФУ.
«На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606 Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів та постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 911 Про затвердження Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій між Пенсійним фондом України та Міністерством цифрової трансформації України було запроваджено обмін електронними документами», — йдеться у повідомленні.
Відтоді сервісні центри головних управлінь Пенсійного фонду України для підтвердження особи відвідувача можуть приймати е-паспорт (ID-картку), сформований у мобільному застосунку Дія.
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Тобто для проходження ідентифікації в сервісному центрі Фонду ви можете використати свій е-паспорт у Дії.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет міністрів змінив порядок електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг у соціальній сфері. Це потрібно для імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації.
- індексація пенсій в Україні у 2025 році буде проведена з 1 березня, як це передбачено законом. Усі пенсійні виплати будуть забезпечені за рахунок коштів Пенсійного фонду та держбюджету;
- в Україні торік з’явився новий тип виплат — меценатська пенсія. Це дає змогу робити благодійні внески на користь конкретної особи, яка вже отримує пенсію та має рахунок у Пенсійному фонді України, або робити внески анонімно.
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