Чи можуть фізособи-«єдинники» отримувати дохід у криптовалюті: роз’яснення — Finance.ua
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Чи можуть фізособи-«єдинники» отримувати дохід у криптовалюті: роз’яснення

Криптовалюта
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Чи можуть фізособи-«єдинники» отримувати дохід у криптовалюті: роз’яснення
Чи можуть фізособи-«єдинники» отримувати дохід у криптовалюті: роз’яснення
Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку, з метою уникнення порушень щодо застосування спрощеної системи оподаткування, не може отримувати дохід у криптовалюті, оскільки на сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні.
Про це повідомила Державна податкова служба.
Відповідно до податкового кодексу, доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.
При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
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Платники ЄП, зокрема ФОП, зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ПКУ, — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків.
При цьому передбачено, що платники ЄП І - ІІІ груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно у грошовій формі - готівковій або безготівковій (у тому числі з використанням електронних грошей).
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На сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні, зокрема відсутня нормативна база для її класифікації та регулювання операцій з нею.
Разом з тим з метою врегулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оборотом віртуальних активів в Україні, визначення прав та обов’язків учасників ринку віртуальних активів, засади державної політики у сфері обороту віртуальних активів на сьогодні прийнято Закон України від 17 лютого 2022 року № 2074-IX «Про віртуальні активи», який набере чинності з дня набрання чинності змін до ПКУ щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами.

Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на криптовалютах

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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