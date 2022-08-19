Чи можна змінити місце реєстрації в умовах воєнного стану — Finance.ua

Чи можна змінити місце реєстрації в умовах воєнного стану Вчора 18:06 — Особисті фінанси

Чи можна змінити місце реєстрації в умовах воєнного стану

Через війну мільйони українців покинули свої домівки. Дехто подався за кордон, дехто — осів у межах країни, придбавши чи орендувавши житло в областях, де не ведуться активні бойові дії. Багато наших громадян переселилися у соціальне житло, адже навіть після закінчення війни їм нікуди повертатися — помешкання зруйнували окупанти.

Зміна фактичного місця проживання або купівля житла у порівняно безпечних регіонах держави спонукає українців до поновлення своєї «прописки». Чи реально це зробити під час воєнного стану — розповіли експерти порталу flombu.ua.

Чи можна зараз змінити місце реєстрації

З початком військової агресії росіян усі державні реєстри України не працювали. Упродовж трьох місяців не було змоги знятися з місця реєстрації або зареєструватися у житлі. Відновили надання таких послуг у нашій країні у червні 2022 року.

Отож, в умовах війни зараз змінити «прописку» можна.

Куди звертатися

Для того, щоб повідомити про бажання зареєструватися в іншому житлі, треба звернутися у Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). У цьому питанні має значення місце розташування ЦНАПу — за місцем знаходження помешкання, де ви маєте намір прописатися. За винятком окупованих і населених пунктів, де тривають воєнні дії.

Щоб офіційно змінити реєстрацію, у ЦНАПі потрібно написати відповідну заяву.

Які документи потрібні

Для зміни «прописки» під час дії воєнного стану знадобляться такі документи:

заява, написана за відповідним зразком;

паспорт;



якщо йдеться про зміну реєстрації місця проживання дитини, необхідний оригінал свідоцтва про її народження (якщо дитині не виповнилося 14 років);



документи, які засвідчують право власності на житло або право ним користуватися;

якщо ви перебуваєте на військовому обліку або підлягаєте взяттю на такий облік, потрібно пред’явити військовий квиток;



якщо квартира перебуває в іпотеці, знадобиться згода іпотекодержателя;

квитанцію, що підтверджує оплату адмінзбору (37 грн).



Електронні послуги з декларування місця проживання

Повідомити про зміну місця проживання в Україні можна в електронному форматі.

Отримати таку послугу на національному ресурсі «Дія» можна упродовж доби. Вартість послуги — 37 грн (за несплату протягом місяця сума зростає до 62 грн).

Задекларувати зміну місця проживання онлайн можна у тому разі, якщо відомості про помешкання відображені у Реєстрі нерухомості.

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Для віддаленої реєстрації місця проживання дитини (віком до 18-ти років) за адресою когось із батьків згода власника помешкання не потрібна.

Якщо житло, у якому ви маєте намір задекларувати своє проживання, перебуває в іпотеці або довірчій власності, зробити це в електронному форматі не вдасться.

Скористатися цією послугою також не зможуть громадяни, які не мають військового квитка, але повинні перебувати на обліку у військкоматі.

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