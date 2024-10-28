Чи можна вивезти з Польщі більше ніж 10 тисяч євро — Finance.ua

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Чи можна вивезти з Польщі більше ніж 10 тисяч євро

Особисті фінанси
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Чи можна вивезти з Польщі більше ніж 10 тисяч євро
Чи можна вивезти з Польщі більше ніж 10 тисяч євро
Для багатьох українців, які проживають або працюють у Польщі, питання щодо перевезення значних сум грошей при перетині кордону є актуальним. За чинними нормами Європейського Союзу, зокрема Польщі, існують спеціальні правила для тих, хто планує вивезти більше 10 тисяч євро готівкою.
Про це пише in Poland.

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Згідно з митними правилами ЄС, будь-яка фізична особа, що перетинає кордон із сумою, яка перевищує 10 тисяч євро (або еквівалент в іншій валюті), зобов’язана задекларувати її на митниці. Це правило діє як для громадян ЄС, так і для громадян третіх країн, зокрема й українців.
Як задекларувати суму понад 10 тисяч євро:
  1. На кордоні надається спеціальна форма, де вказуються сума, джерело коштів та мета їх перевезення.
  2. Підготувати документи, що підтверджують походження грошей. Це можуть бути банківські виписки, квитанції або інші документи, які підтверджують, що кошти були отримані легальним шляхом.
  3. Декларацію слід подати митному інспектору перед виїздом із Польщі. Важливо розуміти, що декларування не обмежує право на вивезення коштів, а є лише формальною вимогою.
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Декларування великих сум грошей є частиною європейських заходів із боротьби проти відмивання коштів та фінансування тероризму. Завдяки декларуванню митні та податкові служби можуть контролювати фінансові потоки та перевіряти джерела доходів, що особливо важливо для безпеки у межах ЄС.
Недекларування великих сум під час перетину кордону може призвести до штрафу або навіть конфіскації коштів. Якщо мандрівник намагається приховати суму, що перевищує 10 тисяч євро, і при цьому не подає декларацію, він порушує законодавство ЄС та Польщі. За такі порушення передбачено значні штрафи, а також можливість затримання та конфіскації готівки до з’ясування обставин.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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