Чи можна вивезти з Польщі більше ніж 10 тисяч євро — Finance.ua

Чи можна вивезти з Польщі більше ніж 10 тисяч євро
Для багатьох українців, які проживають або працюють у Польщі, питання щодо перевезення значних сум грошей при перетині кордону є актуальним. За чинними нормами Європейського Союзу, зокрема Польщі, існують спеціальні правила для тих, хто планує вивезти більше 10 тисяч євро готівкою.
Про це пише in Poland.
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Згідно з митними правилами ЄС, будь-яка фізична особа, що перетинає кордон із сумою, яка перевищує 10 тисяч євро (або еквівалент в іншій валюті), зобов’язана задекларувати її на митниці. Це правило діє як для громадян ЄС, так і для громадян третіх країн, зокрема й українців.
Як задекларувати суму понад 10 тисяч євро:
- На кордоні надається спеціальна форма, де вказуються сума, джерело коштів та мета їх перевезення.
- Підготувати документи, що підтверджують походження грошей. Це можуть бути банківські виписки, квитанції або інші документи, які підтверджують, що кошти були отримані легальним шляхом.
- Декларацію слід подати митному інспектору перед виїздом із Польщі. Важливо розуміти, що декларування не обмежує право на вивезення коштів, а є лише формальною вимогою.
Декларування великих сум грошей є частиною європейських заходів із боротьби проти відмивання коштів та фінансування тероризму. Завдяки декларуванню митні та податкові служби можуть контролювати фінансові потоки та перевіряти джерела доходів, що особливо важливо для безпеки у межах ЄС.
Недекларування великих сум під час перетину кордону може призвести до штрафу або навіть конфіскації коштів. Якщо мандрівник намагається приховати суму, що перевищує 10 тисяч євро, і при цьому не подає декларацію, він порушує законодавство ЄС та Польщі. За такі порушення передбачено значні штрафи, а також можливість затримання та конфіскації готівки до з’ясування обставин.
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