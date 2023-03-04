Чи можна "виписати" із свого помешкання дитину — Finance.ua

Чи можна "виписати" із свого помешкання дитину Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

Чи можна "виписати" із свого помешкання дитину

В Україні власник житла має право «виписати» особу самостійно без її згоди у позасудовому порядку.

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Підставами для зняття особи із задекларованого або зареєстрованого місця проживання є:

заява особи про зняття її із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування);

заява власника житла приватної форми власності стосовно повнолітньої особи, місце проживання якої зареєстровано або задекларовано в житлі, що належить власнику на підставі права власності.

У разі подання власником житла заяви про «виписку» батьків або інших законних представників дитини чи одного з них така дитина підлягає зняттю із задекларованого або зареєстрованого місця проживання разом із її батьками або іншими законними представниками чи одним із них.

Але зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання дитини не здійснюється за заявою власника житла, якщо власником такого житла є один із батьків або якщо є інші законні представники дитини.

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Якщо заява про зняття із зареєстрованого місця проживання особи подається співвласником житла, то в такому разі необхідна згода інших співвласників житла, яка надається особисто або через представника.

Разом із заявою про зняття особи із зареєстрованого місця проживання, що подається у паперовій формі, подається:

паспортний документ особи;

військово-обліковий документ — для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку;

свідоцтво про народження — для дитини віком до 14 років.

Подання заяви про зняття із зареєстрованого місця проживання дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників такої особи за згодою іншого з батьків чи законних представників.

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Зняття із зареєстрованого місця проживання дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників чи одного з них, крім випадку, коли така особа є здобувачем освіти та зареєстрована/задекларована в гуртожитку.

Якщо для зняття із задекларованого місця проживання особисто себе (в тому числі через законного представника чи представника), особа може подати як письмову заяву, так і скористатися електронною послугою у Дії , то для того, щоб «виписати» іншу особу зі свого житла потрібно звертатися до органу реєстрації або ЦНАП за місцем зареєстрованого місця проживання.

Наразі, поки діє воєнний стан, послуга у Дії недоступна.

Потрібно звернути увагу, що «виписати» одного із співвласників житла без його згоди неможливо.

Отже, іншими словами, чоловік як власник квартири може «виписати» зі свого житла колишню дружину, однак не може зняти із реєстрації свою неповнолітню дитину без згоди її матері.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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