Чи можна оформити паспорт не за місцем реєстрації: відповіді на поширені запитання — Finance.ua

Чи можна оформити паспорт не за місцем реєстрації: відповіді на поширені запитання Вчора 11:02 — Особисті фінанси

Чи можна оформити паспорт не за місцем реєстрації: відповіді на поширені запитання

Після початку повномасштабної війни багатьом українцям довелося залишити свої будинки та оперативно евакуюватись із територій бойових дій. У зв’язку з чим частина з них могли забути чи просто втратити паспорт громадянина України, чи паспорт для виїзду за кордон. При цьому в деяких українців, які виїхали із зони бойових дій, документи могли забрати російські війська під час перетину КПП.

З огляду на поширеність проблеми та для прискорення процесу відновлення видачі відповідних документів уряд вирішив запровадити низку новацій. Як пояснює Мінреінтеграції , встановлення особистості проводитиметься із залученням свідків, коло яких було значно розширено. Також свідків тепер можуть опитувати у режимі відеоконференції.

Як саме проходитиме процедура встановлення особистості?

Громадянин, якого ідентифікують, повинен бути присутнім у працівника Державної міграційної служби (ДМС), а члени сім’ї, які підтверджують його особу, можуть опитуватися за допомогою відеоконференцзв’язку.

Перевірка факту належності особи до громадянства України також може здійснюватися за наявними обліками митної служби, іншими державними та єдиними реєстрами, інформаційними базами, що перебувають у власності держави.

Як отримати паспорт, який уже готовий, але не виданий через припинення роботи міграційної служби у зв’язку з окупацією чи бойовими діями?

У таких випадках завершення процедури оформлення документів здійснюватиметься іншим територіальним підрозділом ДМС, а не тим, який прийняв документи.

Готові паспорти для їх видачі громадянам пересилатимуться від одного територіального підрозділу ДМС до іншого на території України або в закордонні дипломатичні установи (посольство, консульство). Крім того, передбачено можливість формування е-паспорта громадянина України, а також закордонного е-паспорта (йдеться про документи, що відображаються у додатку «Дія») особам, які не змогли отримати вже готовий паспорт через тимчасову окупацію території України чи активні бойові дії.

Оформлення закордонного паспорта дитині

Ця процедура була спрощена для батьків, які перебувають за кордоном та хочуть оформити закордонний паспорт дитині у закордонній дипломатичній установі.

Якщо раніше була потрібна обов’язкова згода обох батьків, то тепер оформити закордонний паспорт дитині можна на підставі звернення лише одного. А отримати виготовлений паспорт зможе інша близька особа, яку вкажуть батьки чи інші законні представники, наприклад повнолітня сестра, брат, дідусь, бабуся тощо.

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