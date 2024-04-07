Чи можна влаштуватися на повну зайнятість, якщо відкритий ФОП: відповідь експерта — Finance.ua

Чи можна влаштуватися на повну зайнятість, якщо відкритий ФОП: відповідь експерта Сьогодні 14:07 — Особисті фінанси

Чи можна влаштуватися на повну зайнятість, якщо відкритий ФОП: відповідь експерта

Трудові відносини в Україні регулюються відповідним законодавством. Трапляється, що людина звільняється з основної роботи, відкриває ФОП, а потім хоче працювати у іншого роботодавця. Тому важливо знати, чи може бути ФОП основним місцем роботи та чи може працювати підприємець на умовах зовнішнього сумісництва.

Про це розповів адвокат Андрій Карпенко на порталі b2bconsult.

Адвокат зауважує, що побутує думка, нібито підприємницька діяльність — це є основна робота.

«І мовляв, тому ФОПа можна брати на роботу лише як сумісника. Це абсолютно хибна точка зору. Бо такі поняття як „основне місце роботи“ та „сумісництво“ — це про роботу на підставі трудового договору. Підприємництво тут ні до чого. Тож якщо воно від чогось і залежить (приймати людину як за основним місцем роботи, чи як за сумісництвом), то явно не від наявності ФОП-статусу», — роз’яснив експерт.

Карпенко стверджує, що людина, яка має статус ФОП, рівноцінно може працевлаштуватися як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

«Підприємництво — це не робота за наймом. Це самостійна систематична господарська діяльність, яка ведеться на власний ризик (ст. 42, 55 господарського кодексу). І хоча підприємець забезпечує себе роботою самостійно, проте він ні з ким не перебуває у трудових відносинах і сам для себе роботодавцем не вважається», — сказав він.

Експерт додає, сумісництво — це виконання працівником крім своєї основної іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві або в установі (або у роботодавця-фізособи) за наймом.

«Іншими словами, підприємець може у вільний від підприємництва час улаштуватися на роботу за наймом. Але це буде його основним місцем роботи. Тільки ставши найманим працівником, він зможе влаштуватися також і сумісником (якщо у нього вистачить на це часу і сил)», — резюмував Карпенко.

Нагадаємо, основна відмінність між найманим працівником та ФОП полягає в способі оформлення їх правовідносин з роботодавцем/замовником.

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