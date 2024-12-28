Чи можна в період воєнного стану звільнити працівника передпенсійного віку — Finance.ua

Чи можна в період воєнного стану звільнити працівника передпенсійного віку Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Чи можна в період воєнного стану звільнити працівника передпенсійного віку

Якщо в організації виробництва та праці відбулися зміни, у тому числі скорочення чисельності або штату працівників, згідно з пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), то трудовий договір, укладений на невизначений термін, може бути розірваний.

Про це пише Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області.

У таких випадках роботодавець повинен дотримуватись вимог статті 42 КЗпП, яка встановлює, що при скороченні чисельності чи штату переважне право на залишення на роботі надається працівникам із вищою кваліфікацією та продуктивністю праці.

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Але слід зазначити, що за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага у залишенні на роботі надається у тому числі працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат (пункт 10 статті 42 КЗпП).

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Тому особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників за однакової продуктивності праці.

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