Чи можна призупинити дію трудового договору з мобілізованим працівником — Finance.ua
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Чи можна призупинити дію трудового договору з мобілізованим працівником

Особисті фінанси
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Чи можна призупинити дію трудового договору з мобілізованим працівником. На це питання відповіли експерти, пише Кадровик.
Ні, не можна. Призупинення дії трудового договору передбачено статтею 13 Закону № 2136. Умовою для призупинення дії трудових договорів є те, що дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.
У зв’язку з тим, що працівник вже увільнений від виконання посадових обов’язків і не виконує їх внаслідок того, що він виконує свій громадський та державний обов’язок (несе військову службу), робота йому роботодавцем і так не надається.
 Нагадаємо, в Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон. Жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. У документі також зазначено, що у виняткових випадках пропуск через держкордон дозволений одиноким батькам або матерям для відвідування своїх дітей віком до 18 років, які перебувають за межами України.

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За матеріалами:
Finance.ua
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