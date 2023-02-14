Чи можна призупинити дію трудового договору з мобілізованим працівником — Finance.ua

Чи можна призупинити дію трудового договору з мобілізованим працівником Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Чи можна призупинити дію трудового договору з мобілізованим працівником. На це питання відповіли експерти, пише Кадровик.

Ні, не можна. Призупинення дії трудового договору передбачено статтею 13 Закону № 2136. Умовою для призупинення дії трудових договорів є те, що дія трудового договору може бути призупинена у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

У зв’язку з тим, що працівник вже увільнений від виконання посадових обов’язків і не виконує їх внаслідок того, що він виконує свій громадський та державний обов’язок (несе військову службу), робота йому роботодавцем і так не надається.

Нагадаємо, в Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон. Жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу.

Довідка Finance.ua:

раніше Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. У документі також зазначено, що у виняткових випадках пропуск через держкордон дозволений одиноким батькам або матерям для відвідування своїх дітей віком до 18 років, які перебувають за межами України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.