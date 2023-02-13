В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон — Finance.ua
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В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон

Казна та Політика
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В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон
В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон
Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу.
Для цього необхідні такі документи:
  • закордонний паспорт;
  • свідоцтво про народження дитини,
  • документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.
Чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. У документі також зазначено, що у виняткових випадках пропуск через держкордон дозволений одиноким батькам або матерям для відвідування своїх дітей віком до 18 років, які перебувають за межами України. Можна виїхати для лікування за кордоном;
  • РНБО також ухвалила рішення, яке обмежує виїзд посадовців за кордон без мети державної важливості. Президент підписав указ про введення в дію відповідного рішення;
  • президент Володимир Зеленський заявив, що будь-який виїзд українських посадовців за кордон має здійснюватися винятково за рішенням Ради національної безпеки й оборони.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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