В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон — Finance.ua

В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон
Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу.
Для цього необхідні такі документи:
- закордонний паспорт;
- свідоцтво про народження дитини,
- документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.
Чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.
Довідка Finance.ua:
- раніше Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. У документі також зазначено, що у виняткових випадках пропуск через держкордон дозволений одиноким батькам або матерям для відвідування своїх дітей віком до 18 років, які перебувають за межами України. Можна виїхати для лікування за кордоном;
- РНБО також ухвалила рішення, яке обмежує виїзд посадовців за кордон без мети державної важливості. Президент підписав указ про введення в дію відповідного рішення;
- президент Володимир Зеленський заявив, що будь-який виїзд українських посадовців за кордон має здійснюватися винятково за рішенням Ради національної безпеки й оборони.
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