В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон — Finance.ua

В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

В Україні розширили список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон

Уряд розширив категорії жінок та чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Жінка, яка є усиновлювачем, опікуном, піклувальником, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів, яка виховує дитину/дітей до 18 років, може виїхати за кордон для відвідування дитини або її супроводу.

Для цього необхідні такі документи:

закордонний паспорт;

свідоцтво про народження дитини,

документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Чоловіки додатково повинні мати документи, що підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Довідка Finance.ua:

раніше Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. У документі також зазначено, що у виняткових випадках пропуск через держкордон дозволений одиноким батькам або матерям для відвідування своїх дітей віком до 18 років, які перебувають за межами України. Можна виїхати для лікування за кордоном;

РНБО також ухвалила рішення, яке обмежує виїзд посадовців за кордон без мети державної важливості. Президент підписав указ про введення в дію відповідного рішення;

президент Володимир Зеленський заявив, що будь-який виїзд українських посадовців за кордон має здійснюватися винятково за рішенням Ради національної безпеки й оборони.

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